Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες βρίσκονται οι 25 συλληφθέντες σε Αττική και Βοιωτία, που εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη κατά περίπτωση για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωσης, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σε όλη την Ευρώπη

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο δημοσιότητα για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε από τα στελέχη του ελληνικού FBI. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται πως «έσπρωχναν» λαθραία τσιγάρα σε όλη την Ευρώπη.

«Εγκέφαλοι» είναι δύο αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας έχει το ψευδώνυμο «Μπαλαρίνας». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι αντίπαλοι με την ομάδα των ομογενών του Εντίκ, στο πλαίσιο της «μάχης» για τον έλεγχο της παράνομης αγοράς τσιγάρων.

Ο Εντίκ θεωρείται κυρίαρχος στον χώρο των λαθραίων τσιγάρων και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρίσκεται πίσω από τις δολοφονίες μελών της Greek Mafia, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Σκαφτούρος, Βασίλης Ρουμπέτης και Διονύσης Μουζακίτης.

Υπενθυμίζεται ότι σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την Παρασκευή (6/2) σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων, συνελήφθησαν 25 άτομα.

Η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντόπισε κρυφό μεγάλο εργοστάσιο στον Αυλώνα, το οποίο έκρυβαν με γυψοσανίδες. Σε άλλον χώρο με πιο σύγχρονα μηχανήματα, υπήρχε και εργαστήριο επεξεργασίας καπνού και παρασκευής τσιγάρων.

Επιπλέον, στα Λιόσια βρέθηκε ένα επιχειρησιακό κέντρο από το οποίο καθοδηγούνταν όλη η παραγωγή και στη συνέχεια η προώθηση των παράνομων καπνικών προϊόντων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ την Παρασκευή:

Σε εξέλιξη από πρώϊνες ώρες σήμερα βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παράνομη πώληση καπνικών προϊόντων. Διενεργούνται ταυτόχρονα έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων. Έχουν κατασχεθεί μεταξύ άλλων όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα (19 σε Αττική και 6 σε Βοιωτία). Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.