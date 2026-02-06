Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 25 συλλήψεις.

Η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντόπισε κρυφό μεγάλο εργοστάσιο στον Αυλώνα, το οποίο έκρυβαν με γυψοσανίδες. Σε άλλον χώρο με πιο σύγχρονα μηχανήματα, υπήρχε και εργαστήριο επεξεργασίας καπνού και παρασκευής τσιγάρων.

Επιπλέον, στα Λιόσια βρέθηκε ένα επιχειρησιακό κέντρο από το οποίο καθοδηγούνταν όλη η παραγωγή και στη συνέχεια η προώθηση των παράνομων καπνικών προϊόντων.

Η ανακοίνωστης ΕΛΑΣ:

Σε εξέλιξη από πρώϊνες ώρες σήμερα βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παράνομη πώληση καπνικών προϊόντων. Διενεργούνται ταυτόχρονα έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων. Έχουν κατασχεθεί μεταξύ άλλων όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα (19 σε Αττική και 6 σε Βοιωτία). Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.