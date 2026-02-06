Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνται ταυτόχρονες έρευνες σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη εντοπίσει και κατασχέσει, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα – 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, όπως ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τις αρχές.