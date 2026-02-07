e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 70,5 εκατ. ευρώ σε 93.900 δικαιούχους, από τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι πληρωμές αφορούν τόσο εφάπαξ παροχές από τον e-ΕΦΚΑ όσο και επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα διαθέσει 19 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 26 εκατ. ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, 4 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Παράλληλα, 20 εκατ. ευρώ θα λάβουν 19.000 δικαιούχοι μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 25.000 συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.