Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταβολή επιδομάτων και παροχών σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, με περισσότερα από 74 εκατ. ευρώ να πιστώνονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι πληρωμές, που αφορούν μεταξύ άλλων επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης, αναμένεται να ολοκληρωθούν έως αύριο, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες πολίτες.

Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 3 Φεβρουαρίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

– Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16,32 εκατ. ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

– Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου θα δοθούν 10,3 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

– 28 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

– 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».