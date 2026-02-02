Η καταβολή των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2025 προγραμματίζεται για το τέλος Φεβρουαρίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, με βάση την προέλευσή τους από πρώην ταμεία Μισθωτών ή Μη Μισθωτών, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από το 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο Μη Μισθωτών όσο και Μισθωτών.

Οι συνταξιούχοι περιμένουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους και όπως κάθε χρόνο, η Καθαρά Δευτέρα φέρνει μια μικρή αναστάτωση στο πρόγραμμα των πληρωμών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο κύματα. Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των Μη Μισθωτών θα καταβληθούν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ενώ οι συντάξεις των Μισθωτών και του Δημοσίου ακολουθούν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου. Η Καθαρά Δευτέρα στις 24 Φεβρουαρίου, λόγω αργίας, δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα πληρωμών.

Οι ημερομηνίες πληρωμής:

– Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

– Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.