Αλλάζουν οι ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ για τον Μάρτιο 2026, σύμφωνα με τον νόμο 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73/17.05.2019), ο οποίος καθορίζει ενιαίο πλαίσιο πληρωμών για όλους τους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου, η ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται διαφορετικά για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων:

Για τους μισθωτούς, η πληρωμή πραγματοποιείται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μη μισθωτούς, η καταβολή γίνεται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες αυτές μπορούν να τροποποιηθούν με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημέρα

Το Υπουργείο Εργασίας και η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισαν η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται ταυτόχρονα, σε μόνιμη βάση. Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις του Μαρτίου 2026 θα πληρωθούν την ίδια ημέρα με τις κύριες.

Οι ημερομηνίες πληρωμής διαχωρίζονται ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο:

Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και όλων των νέων συνταξιούχων (μετά την 1.1.2017) μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2026 θα πληρωθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζών και ΜΜΕ.

Αλλαγή λόγω αργίας – Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Η Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου είναι επίσημη αργία, γεγονός που επηρεάζει την καταβολή των συντάξεων:

Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) θα λάβουν τις συντάξεις Μαρτίου 2026 την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Οι μισθωτοί (ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και λοιπά ταμεία του ΕΦΚΑ) θα πληρωθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Η αργία της Καθαρής Δευτέρας μεταφέρει την πληρωμή των μη μισθωτών στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, ενώ για τους μισθωτούς η ημερομηνία παραμένει η προγραμματισμένη προτελευταία εργάσιμη ημέρα.

Πότε εμφανίζονται τα ποσά στα ΑΤΜ

Τα χρήματα των συντάξεων είναι συνήθως διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας της επίσημης ημερομηνίας καταβολής.

Έτσι:

Οι μη μισθωτοί θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από το βράδυ της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2026 (παρά το γεγονός ότι η πληρωμή γίνεται την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου).

Οι μισθωτοί θα δουν τα ποσά από το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.

Ειδικές περιπτώσεις

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως και στο Δημόσιο. Η προκαταβολή σύνταξης για τα στελέχη αυτών των σωμάτων προβλέπεται από την απόφαση 151274/2016/0092 (ΦΕΚ Β’ 1519/04.05.2017).