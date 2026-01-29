Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αλλάζουν οι ημερομηνίες καταβολής των μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73/17.05.2019), που καθορίζει ενιαίο πλαίσιο πληρωμών.

Με βάση το άρθρο 34 του νόμου, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς, η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

β) Για τους μη μισθωτούς, η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες αυτές μπορούν να αλλάξουν με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημέρα

Το Υπουργείο Εργασίας και η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχουν αποφασίσει η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται την ίδια ημερομηνία, σε μόνιμη βάση. Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις του Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών:

• Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται οι συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και όλων των νέων συνταξιούχων (μετά την 1.1.2017) μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

• Την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζών, ΜΜΕ κ.ά.).

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Μαρτίου 2026

Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) θα λάβουν τις συντάξεις Μαρτίου 2026 την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Οι μισθωτοί (ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και λοιπά ταμεία του ΕΦΚΑ) θα πληρωθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Αντίστοιχα, την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις όλων των δικαιούχων.

Ειδικές περιπτώσεις

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως και στο Δημόσιο. Η προκαταβολή σύνταξης για τα στελέχη αυτών των σωμάτων προβλέπεται από την απόφαση 151274/2016/0092 (ΦΕΚ Β’ 1519/04.05.2017).

Πότε εμφανίζονται τα ποσά στα ΑΤΜ

Τα χρήματα των συντάξεων είναι συνήθως διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας της επίσημης ημερομηνίας καταβολής.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι συνταξιούχοι θα μπορούν να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους ήδη από το βράδυ της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου (για τους μη μισθωτούς) και της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου (για τους μισθωτούς).

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια του e-ΕΦΚΑ να διασφαλίσει ενιαία, σταθερή και έγκαιρη πληρωμή των συντάξεων για όλους τους δικαιούχους.