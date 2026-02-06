Κινέζοι ερευνητές σημείωσαν σημαντική ιατρική πρόοδο, χρησιμοποιώντας γενετικά τροποποιημένο ήπαρ χοίρου σε εξωσωματική θεραπεία για οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με το Νοσοκομείο Xijing του Πανεπιστημιού Ιατρικής της Πολεμικής Αεροπορίας, η μέθοδος οδήγησε σε αισθητή βελτίωση των δεικτών ηπατικής λειτουργίας.

Ο ασθενής, με ιστορικό χρόνιας ηπατικής νόσου, παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση και απειλητική ανεπάρκεια για τη ζωή του. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε ήπαρ από γενετικά επεξεργασμένο χοίρο, το οποίο συνδέθηκε με συσκευή θερμής μηχανικής αιμάτωσης, δημιουργώντας σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας του αίματος.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το ήπαρ του χοίρου ανέλαβε προσωρινά κρίσιμες λειτουργίες — αποτοξίνωση, σύνθεση και μεταβολισμό — ενώ το ήπαρ του ασθενούς παρέμεινε στη θέση του. Δείκτες όπως η χολερυθρίνη, οι τρανσαμινάσες και η δραστηριότητα προθρομβίνης παρουσίασαν σταθερή βελτίωση. Σήμερα, ο ασθενής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, με παραμέτρους που πλησιάζουν τα φυσιολογικά επίπεδα.

Νέα προσέγγιση στη θεραπεία της ηπατικής ανεπάρκειας

Η συνδυαστική αυτή μέθοδος, που αξιοποιεί γενετικά τροποποιημένα όργανα και εξωσωματική κυκλοφορία, προσφέρει προσωρινή υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών και μειώνει την ανάγκη για έντονη ανοσοκαταστολή, όπως δήλωσε ο Tao Kaishan από το Τμήμα Ηπατοχολικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Xijing.

Περίπου 200.000 άνθρωποι στην Κίνα νοσηλεύονται κάθε χρόνο λόγω ηπατικής ανεπάρκειας. Κατά την αναμονή για μόσχευμα, ο κίνδυνος θανάτου παραμένει υψηλός, καθώς η οξεία ηπατική ανεπάρκεια μπορεί να εκδηλωθεί απροειδοποίητα. Η επιτυχία της μεθόδου θα μπορούσε να προσφέρει κρίσιμο χρόνο σε ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση και να διευρύνει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, σύμφωνα με τον Wang Lin, διευθυντή του Τμήματος Ηπατοχολικής Χειρουργικής.

Η πρόκληση της ανεπάρκειας μοσχευμάτων

Η θεραπεία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για μεταμοσχεύσεις οργάνων. Πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα ζουν με ηπατικές παθήσεις, ενώ περίπου 200.000 ασθενείς νοσηλεύονται ετησίως για οξεία ή οξεία-σε-χρόνια ηπατική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με έκθεση του 2024 για τη δωρεά οργάνων, περίπου 181.000 ασθενείς βρίσκονταν σε λίστες αναμονής, με αναλογία προσφοράς-ζήτησης 1 προς 7,35.

Η συμβολή της κινεζικής έρευνας

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Dou Kefeng, ακαδημαϊκού της Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, με την υποστήριξη της ClonOrgan Biotechnology Co., εταιρείας ξενομεταμόσχευσης που παρείχε τον γενετικά τροποποιημένο χοίρο.

Το ίδιο νοσοκομείο είχε πραγματοποιήσει τον Ιανουάριο του 2025 την πρώτη πλήρη μεταμόσχευση ηπατικού ιστού χοίρου σε εγκεφαλικά νεκρό ασθενή. Ο Dou χαρακτήρισε τη νέα επιτυχία «ορόσημο στην κλινική έρευνα ξενομεταμόσχευσης», υπογραμμίζοντας τη σημασία της για το μέλλον της μεταμοσχευτικής ιατρικής.