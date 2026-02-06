Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας ταξιδεύει στη γεύση με ένα λαχταριστό σφουγγάτο.
Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του στην κουζίνα του «Buongiorno» και ετοιμάστε ένα πιάτο γεμάτο αρώματα και νοστιμιά. Κ
Καλή σας απόλαυση!
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μοιράζεται στην εκπομπή «Buongiorno» τα μυστικά για ένα εύκολο και γευστικό πιάτο με φρέσκα λαχανικά, κατάλληλο για καθημερινό τραπέζι και νηστεία, που ήδη κερδίζει τις καρδιές των TikTokers.
Πεντανόστιμη η σημερινή συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!». Αυτή τη φορά την τιμητική της έχει η ιταλική καρμπονάρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση! Η ιστορία της διάσημης μακαρονάδας Όπως αναφέρει η wikipedia, η καρμπονάρα αποτελεί πιάτο ζυμαρικών της ιταλικής κουζίνας και συγκεκριμένα μακαρονάδα από την Ρώμη. Πρόκειται […]
Το γευστικό πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μάς ταξιδεύει στη γεύση με ένα ξεχωριστό πιάτο, μαγειρεμένο στην κουζίνα της εκπομπής «Buongiorno». Ο γνωστός σεφ ετοιμάζει γιουβέτσι χταπόδι στην κατσαρόλα με κοκκάρια, συνδυάζοντας θαλασσινή νοστιμιά με παραδοσιακά υλικά. Το πιάτο ξεχωρίζει για την πλούσια γεύση του, με το χταπόδι να δένει ιδανικά με τη σάλτσα και τα κοκκάρια, δημιουργώντας ένα […]
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στην κουζίνα της εκπομπής «Buongiorno» και προτείνει μια συνταγή που συνδυάζει απλότητα, πλούσια γεύση και σπιτική θαλπωρή: Κοτόπουλο παρμεζάνας με πατάτες. Ένα πιάτο ιδανικό τόσο για το καθημερινό τραπέζι όσο και για ένα πιο ιδιαίτερο οικογενειακό γεύμα. Με τις πρακτικές του συμβουλές, ο γνωστός σεφ δείχνει βήμα βήμα πώς μπορούμε να […]