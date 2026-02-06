Στη 110η Σύνοδο Πρυτάνεων ελληνικών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στα τέλη Ιανουαρίου, ακούστηκε για μία ακόμη φορά το αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για δημιουργία Πανεπιστημίου.

Ο Περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός, εκπροσωπώντας και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, επεσήμανε αρχικά την εξαιρετική συνεργασία της Περιφέρειας με τα τρία Πανεπιστήμια που διατηρούν Σχολές στην Στερεά Ελλάδα.

Μιλώντας στα ΝΕΑ, ο Περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την περιοχή η δημιουργία ενός πανεπιστημιακού Ιδρύματος. «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη Περιφέρεια δίχως φερώνυμο Πανεπιστήμιο. Η μάχη που δίνουμε, όμως, δεν είναι για την ταμπέλα ή για να ικανοποιηθεί κάποιος τοπικός ναρκισσισμός!

Είναι μάχη για την ανάπτυξη και για να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο μας! Ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα λειτουργεί πρωτίστως ως κοιτίδα παραγωγής Γνώσης, αλλά και Πολιτισμού.

Αποτελεί, όμως και έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες Περιφερειακής ανάπτυξης. Το σημαντικότερο είναι ότι συνδέει τους νέους μας με την καινοτομία και την έρευνα, με όλα αυτά που θα τους βοηθήσουν να μείνουν, να σπουδάσουν και να παράξουν όφελος στον τόπο τους!

Εκτός από την αρχή της Ισοπολιτείας, λοιπόν, είναι και η ανάγκη της δημογραφικής θωράκισης, που επιβάλλει την ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Και ως Περιφέρεια δηλώνουμε πανέτοιμοι να υποστηρίξουμε οικονομικά και με υποδομές ένα νέο ακαδημαϊκό ίδρυμα στον τόπο μας».

Όπως εξηγεί ο κ Σπανός, ζητούμενο είναι η ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και ανάπτυξη Σχολών στις Περιφερειακές Ενότητες. «Οι Σχολές του πρέπει να είναι ελκυστικές για καθηγητές και φοιτητές, να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εποχή και να προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του τόπου μας.

Η Στερεά Ελλάδα είναι ο τόπος των Δελφών και των Θερμοπυλών με την ισχυρότερη βιομηχανική συγκέντρωση της χώρας στα Οινόφυτα και τον δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της χώρας, την Κωπαΐδα.

Έχει μοναδικό ιαματικό πλούτο, δυο μεγάλα Χιονοδρομικά κέντρα και ξενοδοχειακές μονάδες για Τουρισμό όλων των Εποχών. Είναι η… καρδιά της Ελλάδας και με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας θα κρατήσουμε δυνατό τον παλμό της!».