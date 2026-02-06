Μια απερίσκεπτη βουτιά στις καλοκαιρινές του διακοπές στάθηκε η αφορμή για μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που οδήγησε τον Αλέξανδρο Παρθένη σε ένα από τα πιο κρίσιμα χειρουργεία της ζωής του.

Όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν όταν πήδηξε από μεγάλο ύψος στη θάλασσα, μια κίνηση που – όπως παραδέχεται – ήταν «βλακεία». Η βουτιά αυτή προκάλεσε δισκοκήλη στον πέμπτο και έκτο αυχενικό σπόνδυλο, η οποία με την πάροδο των χρόνων επιδεινωνόταν, πιέζοντας νεύρα και προκαλώντας κατά διαστήματα έντονες ενοχλήσεις.

«Υπήρχε μια δισκοκήλη που με έπιανε και με άφηνε. Κάποια στιγμή, το 2009, μου έκανε κρίση», έχει αναφέρει, περιγράφοντας τη στιγμή που η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα σοβαρή όταν τμήμα της κήλης έσπασε και εισχώρησε στο κανάλι της σπονδυλικής στήλης, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο ολόκληρης της αριστερής πλευράς του σώματός του. Μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, αποκάλυψε ότι η κρίση εκείνη «μου είχε ακινητοποιήσει όλη την αριστερή πλευρά».

Η επέμβαση στον αυχένα ήταν πολύωρη και υψηλού ρίσκου, καθώς επρόκειτο για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ένιωσε ασφάλεια χάρη στην εμπιστοσύνη που είχε στον γιατρό του. Όπως εξήγησε, ο θεράπων ιατρός τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι γνώριζε ακριβώς τι επρόκειτο να αντιμετωπίσει, σε αντίθεση με ένα απρόβλεπτο τραύμα, όπως εκείνο από τροχαίο.

Η διαβεβαίωση αυτή τον βοήθησε να μπει στο χειρουργείο πιο ήρεμος. Τελικά, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και η αποκατάστασή του ήταν πλήρης, παρά τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της κατάστασης.