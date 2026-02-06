Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εξαρθρώθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Κερατέα, το Περιστέρι, η Νέα Σμύρνη και ο Άγιος Δημήτριος. Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για τον τερματισμό της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το αρχηγικό μέλος είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των υπολοίπων, την ανεύρεση προμηθευτών, τη φύλαξη και μεταφορά ναρκωτικών, τη διαχείριση των κερδών, καθώς και τη νόθευση και τυποποίηση ηρωίνης.

Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη είχαν επιφορτιστεί με την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, την επανατυποποίηση και διακίνηση ουσιών, καθώς και τη λειτουργία χώρων απόκρυψης («καβάτζες») για τον ανεφοδιασμό της οργάνωσης.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Από τις έρευνες σε οικίες και οχήματα των κατηγορούμενων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 17.170 ευρώ, 1.445,1 γραμμάρια ηρωίνης, 468,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 52 γραμμάρια κοκαΐνης και 58 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 6.762,5 γραμμάρια σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, 107 φυσίγγια, εννέα ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, έξι κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες, που κατά περίπτωση είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια ή άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.