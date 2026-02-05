Συνελήφθη παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας, αμέσως μόλις αγόρασε ποσότητα ναρκωτικών, για προσωπική χρήση, από το Μενίδι.

Πρόκειται για πασίγνωστο ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τουλάχιστον 80 φορές την φανέλα της μεγάλης ομΆδας.

Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (3/2) δύο άτομα, ηλικίας 46 και 59 ετών, για υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών Αττικής.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη έναν 27χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις δεδομένων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling).

Από την έρευνα προέκυψε η εγκληματική δράση του 46χρονου και του 27χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη αρχικά ο 59χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στα Άνω Λιόσια Αττικής, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες με ηρωίνη, μεικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων, καθώς και βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων. Όπως διαπιστώθηκε, τα ναρκωτικά τα είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 46χρονο και τον 27χρονο, καταβάλλοντας το ποσό των 20 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 27χρονου, καθώς και για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Στην κατοχή των 2 εμπόρων βρέθηκαν «

ηρωίνη, βάρους -0,8- του γραμμαρίου,

βραστή κοκαΐνη, βάρους -0,2- του γραμμαρίου,

το χρηματικό ποσό των -4.037- ευρώ,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

πλήρως λειτουργικό σύστημα καταγραφής εικόνας και ήχου, αποτελούμενο από -7- κάμερες ασφαλείας, καταγραφικό μηχάνημα, οθόνη τηλεόρασης και ψηφιακός μετρητής κερμάτων».