Δεμένα παραμένουν τα πλοία στον Πειραιά από το πρωί της Παρασκευής, εξαιτίας της παμπειραϊκής απεργίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια. Η κινητοποίηση διαρκεί 24 ώρες, από τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα, και αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Όπως αναφέρουν οι ανακοινώσεις των συνδικάτων, η απεργία επηρεάζει τα δρομολόγια προς Σαλαμίνα και Ελευσίνα, ενώ τα πλοία από τη Ραφήνα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις, βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στα πλοία και εντατικοποίηση των ελέγχων.

Παράλληλα, το πλαίσιο των αιτημάτων τους περιλαμβάνει και αντιπολεμικές θέσεις, καθώς ζητούν να μην εμπλέκεται η Ελλάδα σε πολεμικές επιχειρήσεις και να απαγορευθεί η μεταφορά πολεμικών φορτίων.

Η κεντρική συγκέντρωση στον Πειραιά πραγματοποιείται στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί στην Ελευσίνα, στην πλατεία Ηρώων.