Όταν σε ένα μοντέλο πάνω από 2.500 εξαρτήματα αλλάζουν, τότε μόνο σε ανανεωμένη έκδοση δεν παραπέμπει. Ο λόγος για την ανανεωμένη Mercedes-Benz S-Class που έγινε ακόμη πιο …ηλεκτρική, ενώ προσφέρει ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, προσφέρει ένα αναβαθμισμένο σύστημα ψυχαγωγίας για τους πίσω επιβάτες, που μεταξύ άλλων έχει και ενσωματωμένες κάμερες που επιτρέπουν συσκέψεις στο Microsoft Teams. Οι λειτουργίες μασάζ στα καθίσματα και άλλα κονφόρ είναι στα στάνταρ της λιμουζίνας. Αλλαγές υπάρχουν και κάτω από το καπό του μοντέλου. Ειδικότερα, προσφέρεται στις εκδόσεις S450 και S500 που φέρουν έναν υπεραποδοτικό κινητήρα 3.0λιτρο biturbo, που αγγίζει πλέον τους 381 ίππους και 449 ίππους, αντίστοιχα.

Επίσης, για τους πιο …γρήγορους υπάρχει και η ισχυρότερη εκδοχή, η V8 4.0λτ. twinturbo M177 Evo της S580, που φθάνει συνολικά τα 537 άλογα και 750 Nm από τις 2.500 σ.α.λ. Η γκάμα εμπλουτίζεται και από άλλες δύο ντίζελ εκδόσεις, με τη φίρμα να διατηρεί το συγκεκριμένο καύσιμο κόντρα στις τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας που επιβάλλει η ηλεκτροκίνηση.

Στα συστήματα υποβοήθησης υπάρχει μια μακροσκελής λίστα ενώ η ενεργητική ασφάλεια ενισχύεται και από το σύστημα τετραδιεύθυνσης για να διορθώνει περαιτέρω τα λάθη του οδηγού.