Τραγωδία στην Ινδία συγκλονίζει τη διεθνή κοινότητα, καθώς τρεις έφηβες έβαλαν τέλος στη ζωή τους πηδώντας από τον 9ο όροφο πολυκατοικίας στο Νέο Δελχί. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα κορίτσια είχαν εθιστεί σε ένα νοτιοκορεατικό διαδικτυακό παιχνίδι και οδηγήθηκαν στην πράξη αυτή όταν ο πατέρας τους αφαίρεσε τα κινητά τους τηλέφωνα.

Τα θύματα, ηλικίας 12, 14 και 16 ετών, φέρονται να πήδηξαν διαδοχικά από το παράθυρο του διαμερίσματός τους. Ο πατέρας τους είχε προσπαθήσει να περιορίσει την πρόσβασή τους στο παιχνίδι, το οποίο προσφέρει δοκιμασίες και αλληλεπιδράσεις με έναν εικονικό ρομαντικό σύντροφο.

Σε σημείωμα που άφησαν πίσω τους, οι έφηβες ζήτησαν συγγνώμη από τους γονείς τους, δηλώνοντας πως δεν μπορούσαν να αποκοπούν από την κορεατική κουλτούρα. Ο πατέρας ανέφερε ότι το γράμμα περιείχε τη φράση «δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κορέα. Η Κορέα είναι η ζωή μας. Δεν μπορείτε να μας κάνετε να την εγκαταλείψουμε».

Γείτονες της οικογένειας αποκάλυψαν ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και τα κορίτσια είχαν σταματήσει να φοιτούν στο σχολείο. Στους τοίχους του δωματίου τους βρέθηκαν γραμμένες φράσεις όπως «Είμαι πολύ, πολύ μόνη» και «Η ζωή μου είναι μοναχική», ενδείξεις της ψυχολογικής τους κατάστασης.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα με βάση το σημείωμα και τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών, προκειμένου να εντοπιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία για τον αυξανόμενο εθισμό των νέων στο διαδίκτυο και τις επιπτώσεις του στην ψυχική υγεία. Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά παιχνίδια.