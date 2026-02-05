Το ναυάγιο του Τιτανικού, τη νύχτα της 14ης προς 15η Απριλίου 1912, παραμένει μία από τις πιο γνωστές τραγωδίες του 20ού αιώνα. Ανάμεσα στους περισσότερους από 1.500 νεκρούς υπήρχαν και Έλληνες επιβάτες, μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας που φωτίζει το δράμα της μετανάστευσης εκείνης της εποχής.

Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία, τουλάχιστον τέσσερις Έλληνες ταξίδευαν με τον Τιτανικό. Όλοι ήταν άνδρες, μετανάστες τρίτης θέσης, και κανένας δεν διασώθηκε.

Οι περισσότεροι προέρχονταν από φτωχές περιοχές της Ελλάδας και είχαν ως προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σκόπευαν να εργαστούν και να χτίσουν μια νέα ζωή. Όπως χιλιάδες άλλοι Ευρωπαίοι, είχαν πουλήσει ή αφήσει πίσω ό,τι είχαν για ένα εισιτήριο στο πλοίο που διαφημιζόταν ως «αβύθιστο».

Ποιοι ήταν οι Έλληνες του Τιτανικού

Μεταξύ των 2.224 επιβατών του Τιτανικού ήταν τουλάχιστον 4 Έλληνες από το ίδιο χωριό, τον Άγιο Σώστη της ορεινής Μεσσηνίας κοντά στα σύνορα με Ηλεία και Αρκαδία. Στη μνήμη τους υπάρχει και ένα μνημείο λίγο πιο έξω από το χωριό το οποίο φτιάχτηκε το 2001. Οι τέσσερις νέοι συγχωριανοί βρέθηκαν στο παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού μετά από διαβολικές συμπτώσεις. Δυστυχώς όλοι έχασαν τη ζωή τους με δραματικό και βασανιστικό τρόπο. Οι δύο σοροί βρέθηκαν, οι δύο ίσως παρέμειναν μέσα στο ναυάγιο.

Τα ονόματα που έχουν ταυτοποιηθεί είναι:

Οι 4 Έλληνες από τον Άγιο Σώστη ήταν:

Ο 30χρονος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ο 26χρονος Απόστολος Χρονόπουλος, αδελφός του Δημήτρη

Ο 19χρονος Δημήτρης Χρονόπουλος, αδελφός του Απόστολου

Ο 19χρονος Βασίλειος Καταβέλης

Τρίτη θέση και άνιση μάχη για επιβίωση

Οι Έλληνες επιβάτες ταξίδευαν στην τρίτη θέση, εκεί όπου τα ποσοστά επιβίωσης ήταν συντριπτικά χαμηλά. Οι άνδρες τρίτης θέσης είχαν λιγότερες από 2 πιθανότητες στις 10 να σωθούν. Η καθυστερημένη πρόσβαση στα καταστρώματα, η έλλειψη πληροφόρησης και ο πανικός συνέβαλαν σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.

Τα ονόματά τους συχνά καταγράφονταν με λάθη στα αγγλικά αρχεία, γεγονός που για χρόνια δυσκόλεψε την αναγνώρισή τους και εξηγεί γιατί η παρουσία Ελλήνων στον Τιτανικό παρέμεινε σχεδόν άγνωστη.

Ένα σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης

Η ιστορία των τεσσάρων Ελλήνων του Τιτανικού δεν είναι μεμονωμένη. Αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη γενιά των Ελλήνων μεταναστών των αρχών του 20ού αιώνα, που ρίσκαραν τα πάντα για ένα καλύτερο μέλλον. Για αυτούς, ο Τιτανικός δεν ήταν σύμβολο πολυτέλειας, αλλά ένα εισιτήριο ελπίδας.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, τα ονόματά τους λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι πίσω από τους μεγάλους ιστορικούς μύθους κρύβονται ανώνυμες ανθρώπινες ιστορίες, συχνά ξεχασμένες, αλλά βαθιά αληθινές.