Η ταινία σημείωσε χαμηλές επιδόσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εντός των ΗΠΑ, η ταινία απέδωσε πολύ καλύτερα σε σύγκριση με το εξωτερικό.

Ο επίσημος λογαριασμός της Μελάνια ανέφερε ότι το ντοκιμαντέρ της πέτυχε τις καλύτερες πωλήσεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του σε διάστημα δέκα ετών.

Τα σχόλια είναι πολλά και είναι γεγονός ότι εκτός των συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών η ταινία δεν πήγε πολύ καλά. Εντός όμως των Ηνωμένων Πολιτειών η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.

Ο επίσημος λογαριασμός της Μελάνια ανήρτησε ότι το ντοκιμαντέρ της έκανε τις καλύτερες πωλήσεις το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του εδώ και μια δεκαετία.

Συμπεριλαμβάνοντας κριτικές τριών διαφορετικών ιστοτόπων. Και πιο συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στην ανάρτηση στο popcornmeter το διαδικτυακό σύστημα κριτικών το «Melania» συγκέντρωσε 99%. Στο Rotten tomatoes 98% και στο Cinemascore πήρε βαθμολογία Α.

Όπως αναδεικνύει και το BBC στην στήλη του verify, όντως στο popcornmeter η κριτική του ντοκιμαντέρ φτάνει στο 99%. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για το rotten tomatoes όπου συγκεντρώνει μόλις 5% τις τελευταίες ημέρες, πολύ μακριά από το 98% που έχει γράψει στην ανάρτησή της η Μελάνια.

Αν μάλιστα κάποιος κάνει τον κόπο να διαβάσει τις κριτικές οι περισσότερες είναι αρνητικές όπως αυτές:

Δεν είναι σαφές γιατί η πρώτη κυρία σκέφτηκε ότι έπρεπε να γυρίσει αυτήν την ταινία. Θα ήταν εύκολο να την θεωρήσει κανείς καθαρή προπαγάνδα, αλλά, αν είναι, δεν είναι και πολύ επιτυχημένη.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, ανεξάρτητα από το ποιος την έκανε, ανεξάρτητα από το ποιος πλήρωσε γι’ αυτήν, ανεξάρτητα από το για ποιον μιλάει, η ταινία «Μελάνια» είναι μια εξαιρετικά κακή ταινία.

Στον ιστότοπο cinemascore ωστόσο συγκέντρωσε όντως Α.

Όσον αφορά στις πωλήσεις η αλήθεια είναι ότι όπως καταγράφεται και από το BBC τα έσοδα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες. Το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής του ντοκιμαντέρ κατεγράφησαν έσοδα 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αρχική εκτίμηση της παραγωγής ήταν τα 5 εκατομμύρια. Είμαστε βέβαια ακόμα μακριά από το συνολικό κόστος της παραγωγής το οποίο ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια δολάρια αλλά μετράμε και μόλις μια εβδομάδα από την έναρξη της προβολής της.

Όμως το ντοκιμαντέρ με τα περισσότερα έσοδα δεν είναι αυτό της Μελάνια. Το ντοκιμαντέρ του Τζάστιν Μπίμπερ – «Justin Bieber – Never Say Never» κατέγραψε έσοδα 29, 5 εκατομμύριων δολαρίων το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολή του σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, ήταν όμως το 2011.

Το 2023 η Taylor Swift και το era tour κατέγραψε έσοδα 93 εκατομμυριων ανήκει όμως στις «concept films» και όχι στην κατηγορία «documentary», παρότι ακολουθεί την Taylor Swift στην πιο επιτυχημένη περιοδεία της.

Άρα και σύμφωνα και με το BBC η Μελάνια είχε την καλύτερη πρεμιέρα την τελευταία δεκαετία, αυστηρά στην κατηγορία ντοκιμαντέρ, μόνο στην αμερικανική αγορά, χωρίς να υπολογιστεί η Κίνα, και αν αποκλείσουμε τα «concept films.