Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου. Ως ένδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ανδρών, το προεδρείο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ αποφάσισαν να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλες τις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας, από σήμερα έως και τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρεται:

«Σοκ και απέραντη θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η τραγική είδηση του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Στα 60 του χρόνια, “ έφυγε” στη Μογγολία όπου ζούσε και εργαζόταν το τελευταίο διάστημα, ένας άνθρωπος που πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

Αθλητής επί σειρά ετών, προπονητής σε πλήθος ομάδων με την ΑΕΚ να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του και ως αθλητής και ως κόουτς και με αποκορύφωμα την Εθνική Ανδρών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου από το 2014 μέχρι και το 2017 και ως πρώτος προπονητής στη συνέχεια, την οποία και καθοδήγησε μέχρι και το 2021, οδηγώντας της σε προκρίσεις μέσω των “ παραθύρων” σε μεγάλες διοργανώσεις και καθοδηγώντας την και στις εκεί παρουσίες της.