Έντονες βροχοπτώσεις και τοπικά προβλήματα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της Αττικής λόγω κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νέα επιδείνωση του καιρού την Πέμπτη 05/02 με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες, πολύ ενισχυμένους νοτίους ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, που θα ευνοήσουν λασποβροχές.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και βόρεια και θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανές χαλαζοπτώσεις κυρίως στα Επτάνησα, δυτικά ηπειρωτικά, Πελοπόννησο, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται ως Κατηγορία 3 (Σημαντική) και για την Αττική προβλέπονται βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και καταιγίδες ειδικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Πολύ ενισχυμένοι έως θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο, με αυξημένα επίπεδα αφρικανικής σκόνης σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες του συστήματος DUST-WRF του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώνονται αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές της Αττικής, με τα φαινόμενα να προκαλούν κατά τόπους προβλήματα και την κακοκαιρία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Πέμπτη 05/02, με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, που θα ευνοήσουν την εκδήλωση λασποβροχών.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και βόρεια και θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Για την Αττική και την Αθήνα, προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα, με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι έως θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ οι προγνωστικοί χάρτες του συστήματος DUST-WRF του ΕΑΑ αποτυπώνουν αυξημένα ποσά αφρικανικής σκόνης.

112 στη Μεσσηνία

Μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων Τριφυλίας Μεσσηνίας, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι. Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 5, 2026

Μεγάλος όγκος νερού έκοψε τον δρόμο στον Ξηρόκαμπο Κυπαρισσίας – Εκκενώθηκαν σχολεία στον Πύργο

Η περιοχή που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με το messinialive.gr, είναι η Κυπαρισσία όπου η θάλασσα βγήκε στο δρόμο προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες. Από νερά που κατέβασε το βουνό έχει κλείσει η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος.

Προβλήματα και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών στο ύψος της Τερψιθέας, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος υδάτων. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου Τριφυλίας.

Θυελλώδεις άνεμοι στην Καλαμάτα

Κατά τα τοπικά σάιτ, ριπές ανέμων 9 μποφόρ, καταγράφηκαν στις 11.10 στο κέντρο της Καλαμάτας. Οι νοτιάδες σαρώνουν σήμερα τη Μεσσηνία, μαζί με βροχοπτώσεις. Άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 80χλμ την ώρα καταγράφηκαν στο κέντρο της Καλαμάτας, αλλά και 61,2 χλμ την ώρα στη Δυτική Παραλία, καθώς και στην Πύλο (61,2χλμ/ώρα), δηλαδή στα 8 μποφόρ.

Εκτεταμένες πλημμύρες υπάρχουν σε αρκετούς δρόμους του Πύργου ενώ με νερό γέμισαν και αρκετά σχολεία της πόλης που εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, η δυνατή νεροποντή που έπληξε νωρίτερα τον Πύργο, έχει προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε γειτονιές της πόλης ενώ άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι στην οδό Παπαγεωργίου.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο».

Live η εξέλιξη του καιρού

