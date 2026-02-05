Οι κληρονόμοι υποχρεούνται να επισκεφθούν την πλατφόρμα Ε9 της ΑΑΔΕ για να δηλώσουν τις αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση μετά από κληρονομιά, εκτός από τη δήλωση φόρου κληρονομιάς.

Με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ε9, θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να πληρώσουν οι κληρονόμοι για το τρέχον έτος.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να εντάξει και τους συμβολαιογράφους στη διαδικασία, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της κληρονομιάς θα ενημερώνουν αυτόματα και ψηφιακά το Ε9 για λογαριασμό των κληρονόμων, αποφεύγοντας λάθη και παραλείψεις.

Κληρονομήσατε πρόσφατα ένα ακίνητο και δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε; Πέρα από τη δήλωση φόρου κληρονομιάς, υπάρχει μια ακόμη σημαντική υποχρέωση. Ποια είναι αυτή; H ενημέρωση της Εφορίας μέσω της πλατφόρμας Ε9. Η σωστή και έγκαιρη υποβολή της δήλωσης δεν είναι μόνο τυπική διαδικασία, με βάση τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα υπολογιστεί και ο ΕΝΦΙΑ. Για να αποφύγετε λάθη και καθυστερήσεις, η ΑΑΔΕ δίνει πλέον τη δυνατότητα και στους συμβολαιογράφους να βοηθήσουν στην ενημέρωση του Ε9, καθιστώντας τη διαδικασία πιο απλή και ασφαλή.

Αυτόματα και ψηφιακά υποβάλλεται το Ε9 στις περιπτώσεις αγοραπωλησιών καθώς και γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων.

Οι κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9), όπου θα δηλώσουν τα ακίνητα που κληρονομούν στο όνομά τους:

Μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους αν η πράξη αποδοχής κληρονομιάς έχει συνταχθεί πριν από την παρέλευση της ημερομηνίας αποποίησης και δεν έχει παρέλθει η 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς και επομένως όχι απαραίτητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Η προθεσμία αποποίησης ορίζεται στον Αστικό Κώδικα και είναι 4 μήνες από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της ή ένα έτος αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό.

Η Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων υποβάλλεται:

Από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους. Από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους. Από τους κληρονόμους έπειτα από τυχόν αποποιήσεις κατά το ποσοστό τους, από το επόμενο έτος του θανάτου (ή, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί διαθήκη, από το επόμενο έτος της δημοσίευσης αυτής) χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης.

Η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) του αποβιώσαντος υποβάλλεται στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» επιλέγοντας Θεματική Ομάδα «Κεφάλαιο», Διαδικασία «Υποβολή δήλωσης Ε9 (ειδικές περιπτώσεις μη ψηφιακής υποβολής)».

Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και για να ενημερώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 10 βήματα:

1. Eπιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

5. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

6. Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Αυτόματο Ε9

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY», δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.

Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» και αφορούν συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 100% πλήρους κυριότητας ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας από έναν δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα, δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.