Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων για τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε χιλιάδες νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, ενώ ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στο Αμπού Ντάμπι για νέο γύρο συνομιλιών με ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν τη στρατηγική σημασία της αμερικανοβρετανικής στρατιωτικής βάσης στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, στη συζήτηση περιλήφθηκαν και τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά σε πόλεις της Ουκρανίας – μεταξύ αυτών και το Κίεβο – χωρίς ηλεκτροδότηση. Οι ζημιές σημειώνονται ενώ ουκρανοί διαπραγματευτές ετοιμάζονται να μεταβούν στο Αμπού Ντάμπι για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους, που θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν επίσης τη στρατηγική σημασία της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του Λονδίνου.

ΗΠΑ: Διακριτική συνάντηση Τραμπ με τον Κολομβιανό πρόεδρο Πέτρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Γκουστάβο Πέτρο συναντήθηκαν για πρώτη φορά στον Λευκό Οίκο, μετά από περίοδο έντονης διαδικτυακής αντιπαράθεσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς δημοσιότητα και χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, όπως συνηθίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μόνο δύο φωτογραφίες στην πλατφόρμα Χ, ενώ η κυβέρνηση της Κολομβίας έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες εικόνες, μεταξύ των οποίων και η χειραψία του Ρεπουμπλικανού προέδρου με τον πρώην αντάρτη που ηγείται σήμερα της χώρας του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι Κολομβιανοί υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, Πέδρο Σάντσες και Ρόσα Βιγιαβισένσιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη διάρκεια ή το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η σκιά της επέμβασης στη Βενεζουέλα

Η συνάντηση έγινε λίγες εβδομάδες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, στις 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρεί ότι η Λατινική Αμερική ανήκει στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, εμφανίζεται αποφασισμένος να «υπαγορεύει» πλέον τις αποφάσεις του Καράκας, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το πετρέλαιο.

Η ενέργεια αυτή είχε προκαλέσει αρχικά έντονη αντίδραση από τον Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «θα ξαναπάρει τα όπλα» εναντίον της Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ είχε απαντήσει με τη φράση «να προσέχει τα οπίσθιά του», όμως στη συνέχεια ο τόνος των δύο πλευρών άλλαξε αισθητά.

«Ο Κολομβιανός πρόεδρος είναι πολύ συμπαθητικός εδώ και έναν-δυο μήνες. Προηγουμένως ήταν επικριτικός, αλλά μετά την επιδρομή στη Βενεζουέλα άλλαξε στάση», σχολίασε ειρωνικά ο Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα έχουν μια «καλή συνάντηση».

Αποκατάσταση επαφών και νέα συμφωνία

Η αποκλιμάκωση της έντασης φάνηκε στις 7 Ιανουαρίου, όταν οι δύο ηγέτες μίλησαν τηλεφωνικά για πρώτη φορά. Η Κολομβία προχώρησε σε κινήσεις καλής θέλησης, ανακοινώνοντας την επανέναρξη των πτήσεων επαναπατρισμού μεταναστών από τις ΗΠΑ με κολομβιανά αεροσκάφη, που είχαν διακοπεί επί οκτώ μήνες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Μπογοτά αποδέχθηκε την επανέναρξη των ψεκασμών γλυφοσάτης στις καλλιέργειες κόκας —μια πρακτική που είχε εγκαταλειφθεί από το 2015 για λόγους υγείας και περιβάλλοντος—, παρότι ο Πέτρο είχε αντιταχθεί έντονα στο μέτρο αυτό ως γερουσιαστής.

Η μάχη κατά των ναρκωτικών

Η ατζέντα της σημερινής συνάντησης επικεντρώθηκε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη διακίνηση ναρκωτικών. Η Κολομβία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης παγκοσμίως, ενώ οι ΗΠΑ είναι ο κύριος καταναλωτής.

Για δεκαετίες, η Ουάσινγκτον χρηματοδοτούσε με δισεκατομμύρια δολάρια τις κολομβιανές δυνάμεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες πληροφοριών για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών. Ωστόσο, μετά την άνοδο του Πέτρο στην εξουσία, η παραγωγή και οι εξαγωγές κοκαΐνης αυξήθηκαν σημαντικά, οδηγώντας τις ΗΠΑ το 2025 να αφαιρέσουν την Κολομβία από τον κατάλογο των «συμμαχικών χωρών» στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.