Ο Μάρτι Μπάρον, πρώην εκτελεστικός διευθυντής και εμβληματική προσωπικότητα της Washington Post, κατήγγειλε το μαζικό σχέδιο απολύσεων που ανακοινώθηκε σήμερα, κάνοντας λόγο για «μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες» στην ιστορία της ιστορικής αμερικανικής εφημερίδας.

Η Post, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε σήμερα εκτεταμένες απολύσεις σε όλα τα δημοσιογραφικά τμήματα, καθώς η έγκριτη αμερικανική εφημερίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

«Οι φιλοδοξίες της Washington Post θα περιοριστούν δραστικά, το ταλαντούχο και θαρραλέο προσωπικό της θα αποδυναμωθεί περαιτέρω και το ευρύ κοινό θα στερηθεί την επιτόπια, τεκμηριωμένη δημοσιογραφία στις κοινότητές μας και σε όλο τον κόσμο, η οποία είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο Μπάρον σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Ο εκτελεστικός διευθυντής Ματ Μάρεϊ ενημέρωσε το προσωπικό για τις περικοπές θέσεων εργασίας, οι οποίες αφορούν όλα τα ειδησεογραφικά τμήματα – διεθνή, σύνταξη, αθλητικό – λίγες μέρες αφότου η εφημερίδα, με ιστορία άνω των 145 ετών, μείωσε την κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών απωλειών.

«Για πάρα πολύ καιρό, λειτουργούσαμε με μια δομή που είναι υπερβολικά ριζωμένη στην εποχή που ήμασταν μια σχεδόν μονοπωλιακή τοπική εφημερίδα», δήλωσε ο Μάρεϊ σε τηλεδιάσκεψη με το προσωπικό, σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε έναν νέο τρόπο να προχωρήσουμε και πιο γερά θεμέλια».

Ένας δημοσιογράφος της Post, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, χαρακτήρισε το κύμα απολύσεων «λουτρό αίματος».

«Η Washington Post λαμβάνει σήμερα μια σειρά από δύσκολες αλλά αποφασιστικές αποφάσεις για το μέλλον μας, με μια σημαντική αναδιάρθρωση σε ολόκληρη την εταιρεία», ανακοίνωσε η Post. «Αυτά τα βήματα έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη θέση μας και να ενισχύσουν την εστίασή μας στην παροχή της ξεχωριστής δημοσιογραφίας που την κάνει να ξεχωρίζει και, το πιο σημαντικό, να προσελκύει τους πελάτες μας».

Πολλοί ξένοι ανταποκριτές θα απολυθούν, τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα επηρεάζονται επίσης ιδιαίτερα από το μεγάλο κύμα περικοπών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις μια αίθουσα σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του μέσου», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων. «Αν ο Τζεφ Μπέζος δεν είναι πλέον πρόθυμος να επενδύσει στην αποστολή που έχει καθορίσει αυτήν την εφημερίδα για γενιές και να υπηρετήσει τα εκατομμύρια που εξαρτώνται από τη δημοσιογραφία της Post, τότε η Post αξίζει έναν διαχειριστή που θα το κάνει», τόνισε σε ανάρτηση στο X.

«Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, το προσωπικό της Post έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 400 άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

«Ολόκληρη η ομάδα» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, θα χάσουν τις δουλειές τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους εργαζομένους που θα χάσει τη δουλειά του.

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια.

Η Post προέβη πέρσι σε αλλαγές σε επιχειρηματικές λειτουργίες και ανακοίνωσε περικοπές θέσεων εργασίας, λέγοντας τότε ότι οι περικοπές δεν θα επηρέαζαν την αίθουσα σύνταξης.

Η εφημερίδα, που ανήκει στον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, είχε προσφέρει πακέτα εθελούσιας εξόδου σε εργαζομένους σε όλα τα τμήματα το 2023 εν μέσω ζημιών 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τελευταία χρόνια, η Post έχει συγκρουστεί με ορισμένους από τους δημοσιογράφους της, οι οποίοι έχουν επικρίνει ανοιχτά τον Μπέζος αφού η εφημερίδα αποφάσισε να μην υποστηρίξει έναν υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι να ακυρώσουν τις ψηφιακές τους συνδρομές.

Ο Μπέζος ήταν μεταξύ των πολλών ιδιοκτητών κολοσσών τεχνολογίας που θεωρήθηκε ότι έκανε βολιδοσκοπήσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι. Κάθισε σε περίοπτη θέση στην ορκωμοσία του Τραμπ, υπογραμμίζοντας τους μεταβαλλόμενους δεσμούς του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ήταν στο παρελθόν συχνός επικριτής του Μπέζος κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας – για αυτό που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θεώρησε άδικη κάλυψη από την Post – επαίνεσε τον δισεκατομμυριούχο τον Μάρτιο του περασμένου έτους, λέγοντας ότι ο Μπέζος έκανε «πραγματική δουλειά» στην εφημερίδα.