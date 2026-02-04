Ο πρώην παίκτης και σχολιαστής snooker, John Virgo, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε η World Snooker.

Ο πρώην επαγγελματίας παίκτης και σχολιαστής του σνούκερ Τζον Βίργκο πέθανε σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Snooker.

Σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της World Seniors Snooker, Τζέισον Φράνσις, ο Βίργκο πέθανε στο σπίτι του στην Ισπανία. Ο Φράνσις τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντάς τον ως «έναν απίστευτα πιστό φίλο και έναν άνθρωπο που ένιωθες ότι καθόταν δίπλα σου όταν σχολίαζε έναν αγώνα στην τηλεόραση». «Ο JV έκανε αυτό που αγαπούσε μέχρι το τέλος — διασκέδαζε τους πάντες», πρόσθεσε ο Φράνσις. «Ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου, αλλά και στο άθλημά μας συνολικά».

Από τα τραπέζια του σνούκερ στη δόξα

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Βίργκο σημειώθηκε το 1979, όταν κατέκτησε το UK Championship, νικώντας τον Τέρι Γκρίφιθς στον τελικό. Την ίδια χρονιά είχε φτάσει στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αποκλείοντας τον πρώην πρωταθλητή Άλεξ Χίγκινς, προτού χάσει με 16-15 από τον Γκρίφιθς.

Στην καριέρα του κέρδισε επίσης το 1980 το Bombay International και το Pontins Professional, καθώς και το 1984 το Professional Snooker League. Το 2023 εντάχθηκε στο Hall of Fame του World Snooker Tour για την προσφορά του ως παίκτης και σχολιαστής.

Από τα φώτα της τηλεόρασης στις παραστάσεις

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 1994, ο Βίργκο ακολούθησε επιτυχημένη πορεία στη τηλεόραση του BBC. Συνπαρουσίασε μαζί με τον κωμικό Τζιμ Ντέιβιντσον την εκπομπή Big Break τη δεκαετία του 1990, όπου έγινε γνωστός για τις χιουμοριστικές του μιμήσεις διάσημων παικτών.

Παράλληλα, συμμετείχε σε επιδείξεις σνούκερ, όπου ξεχώριζε για τα θεαματικά του trick shots. Εμφανίστηκε επίσης ως ο ίδιος σε ραδιοφωνικό έργο με τίτλο Sunk, που αφηγείται την ιστορία ενός φιλόδοξου παίκτη του σνούκερ.

Η προσωπική του ζωή

Ο Βίργκο είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό στον τζόγο, αναφέροντας ότι είχε δανειστεί 200.000 λίρες με υποθήκη το σπίτι του. Ήταν παντρεμένος με τη διευθύντρια εκδοτικού οίκου Ρόζι Ρις και είχε δύο παιδιά, τον Γκάρι και την Μπρουκ-Λία Βίργκο.

Ο πρώην παίκτης του σνούκερ Μάικ Νταν τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, γράφοντας: «Πολύ λυπημένος έμαθα μόλις τα νέα ότι ο σπουδαίος Τζον Βίργκο έφυγε από τη ζωή. Είμαι άφωνος. Ήταν υπέροχος άνθρωπος και συνεργάτης».