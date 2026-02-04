Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη με 3-0 απέναντι στον Αστέρα AKTOR για το εξ’ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της NOVA.

Ο προπονητής των ερυθρόλευκων υπογράμμισε τη σημασία της νίκης, τονίζοντας πως ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς η ομάδα του είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες στο παρελθόν στο γήπεδο του Αστέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

«Η αλήθεια είναι πως, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, καθώς στο παρελθόν έχουμε χάσει εδώ. Το γρήγορο γκολ μάς βοήθησε πολύ, το δεύτερο ήρθε στην κατάλληλη στιγμή και με το τρίτο αισθανθήκαμε αρκετά πιο ήρεμοι στη συνέχεια του αγώνα.

Παρότι ανοίξαμε το σκορ πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια παρουσιαστήκαμε πιο σταθεροί, διορθώσαμε τα λάθη μας και γενικά το παιχνίδι εξελίχθηκε με μεγαλύτερη άνεση για εμάς»