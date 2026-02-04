Δυσκολίες αντιμετωπίζει το Netflix στην προσπάθειά του να πείσει σκεπτικιστές Αμερικανούς γερουσιαστές ότι η προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros Discovery, ύψους 82 δισ. δολαρίων, θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας συνολικά.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης την Τρίτη, μέλη της υποεπιτροπής Ανταγωνισμού της Γερουσίας των ΗΠΑ, στην οποία συμμετέχουν τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί, εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανή μείωση του ανταγωνισμού, αυξήσεις τιμών στις συνδρομές και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η συγχώνευση στο μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών.

Η συμφωνία υπό το μικροσκόπιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η συμφωνία, η οποία εξετάζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, προβλέπει ότι αν εγκριθεί το Netflix θα αποκτήσει τον έλεγχο των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της Warner Bros, καθώς και της πλατφόρμας streaming HBO Max.

Παράλληλα, η Paramount Skydance διατηρεί στο τραπέζι ανταγωνιστική προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το τοπίο.

Ανησυχίες για ανταγωνισμό και θέσεις εργασίας

Οι ερωτήσεις των γερουσιαστών ανέδειξαν διακομματική αντίθεση στη συγχώνευση. Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα ληφθεί από τις ρυθμιστικές αρχές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κατά την ακρόαση, ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix Τεντ Σαράντος, δέχθηκε ερωτήματα σχετικά με το μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών, τις τιμές των συνδρομών και τις επιπτώσεις για τους εργαζομένους στον χώρο της ψυχαγωγίας.

.@SenTedCruz: “Are we right now on stolen land?” Netflix co-CEO Ted Sarandos: “I have no idea of the history of this land.” Warner Bros. Discovery exec Bruce Campbell: “Nor do I.” Cruz: “That speaks volumes…that neither of you are willing to say ‘hell, no.'” pic.twitter.com/EWwYYUIHZH — CSPAN (@cspan) February 3, 2026

Ο Σαράντος δήλωσε ότι το Netflix θα δεσμευθεί να προβάλλει τις ταινίες της Warner Bros στις κινηματογραφικές αίθουσες για διάστημα 45 ημερών, όπως προβλέπει το σημερινό βιομηχανικό πρότυπο. Τόνισε επίσης ότι το στούντιο θα διατηρηθεί «σε μεγάλο βαθμό όπως λειτουργεί σήμερα».

Υποστήριξε ότι ο συνδυασμός των δύο εταιρειών θα «προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερο περιεχόμενο με χαμηλότερο κόστος», σημειώνοντας πως το 80% των συνδρομητών του HBO Max είναι ήδη πελάτες του Netflix.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Why is it that so much of Netflix content for children promotes a transgender ideology? Almost half of your content for minor children promotes a transgender ideology agenda.” –@HawleyMO to Netflix CEO Ted Sarandos at a Senate hearing on the proposed Netflix-Warner Brothers… pic.twitter.com/6ujwoQPao2 — Concerned Women for America LAC (@CWforA) February 3, 2026

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μάικ Λι προειδοποίησε ότι «η ενοποίηση δύο μεγάλων εργοδοτών στην ίδια αγορά αναπόφευκτα επηρεάζει και μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό για το εργατικό δυναμικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πολιτισμικές αντιπαραθέσεις και απουσίες

Αν και αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα ανταγωνισμού, ορισμένοι επικεντρώθηκαν και στη συνεχιζόμενη πολιτισμική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ. Ο γερουσιαστής Έρικ Σμιτ κατηγόρησε το Netflix ότι το περιεχόμενό του είναι «υπερβολικά woke».

Εντύπωση προκάλεσε η απουσία από την ακρόαση του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount Ντέιβιντ Έλισον, ο οποίος συνεχίζει να διεκδικεί την εξαγορά της Warner Bros Discovery, παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις. Η Paramount, που υποστηρίζεται από την οικογένεια Έλισον, υποστηρίζει ότι η δική της προσφορά ύψους 108 δισ. δολαρίων είναι ανώτερη.

Αμφισβήτηση και από τις δύο πλευρές

Επικριτές και των δύο προτάσεων συγχώνευσης επισημαίνουν ότι είτε η μία είτε η άλλη θα συγκέντρωνε υπερβολική ισχύ στα χέρια μιας μόνο εταιρείας.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ χαρακτήρισε την απουσία της Paramount από την ακρόαση «απογοητευτική», σημειώνοντας ότι ο Έλισον αρνήθηκε την πρόσκλησή του να καταθέσει.

«Με οποιαδήποτε από τις δύο συγχωνεύσεις, μια ακόμη εταιρεία θα αποκτήσει αυξημένο έλεγχο σε όσα βλέπουμε, ακούμε και στις ειδήσεις που καταναλώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, το Netflix, επιχειρώντας να αντικρούσει την ανταγωνιστική πρόταση της Paramount, αναθεώρησε τον προηγούμενο μήνα την προσφορά του, δηλώνοντας ότι θα χρηματοδοτήσει πλήρως την εξαγορά με μετρητά, αντί για συνδυασμό μετρητών και μετοχών όπως είχε αρχικά προβλέψει.