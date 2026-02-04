Σχεδόν το 38% των νέων περιπτώσεων καρκίνου το 2022 παγκοσμίως, περίπου 7,1 εκατομμύρια, οφείλεται σε αποφευκτά αίτια όπως το κάπνισμα, οι μολύνσεις, το αλκοόλ και η μόλυνση του αέρα, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας κατά του Καρκίνου (IARC).

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, αποσκοπεί στη μέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια της επίδρασης των παραγόντων κινδύνου στην εμφάνιση καρκίνου, πέραν της θνητότητας.

Ο IARC προτείνει την ενίσχυση της πρόληψης για τη μείωση των καρκίνων που σχετίζονται με αποφευκτούς παράγοντες κινδύνου.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, εκτιμά ότι το 37,8% των νέων περιπτώσεων καρκίνου το 2022 –περίπου 7,1 εκατομμύρια– οφείλονταν σε παράγοντες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, οι μολύνσεις και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στόχος της έρευνας ήταν να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ο αντίκτυπος αυτών των παραγόντων στην εμφάνιση καρκίνου, καθώς οι περισσότερες προηγούμενες μελέτες επικεντρώνονταν κυρίως στη θνητότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε υπολογίσει ότι περίπου το 44% των θανάτων παγκοσμίως οφείλεται σε αποφευκτούς παράγοντες, χωρίς όμως να συνυπολογίζει τις μολύνσεις.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου

Οι επιστήμονες του IARC ανέλυσαν 30 παράγοντες κινδύνου, ανάμεσά τους το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος, τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα, τη μόλυνση του αέρα, την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και, για πρώτη φορά, εννέα μορφές καρκίνου που σχετίζονται με μολυσματικούς παράγοντες.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για 158 χώρες και 36 τύπους καρκίνου, προέκυψε ότι το κάπνισμα αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία αποφευκτών καρκίνων παγκοσμίως, ευθυνόμενο για το 15% των νέων περιπτώσεων. Ακολουθούν οι μολύνσεις (10%) και η κατανάλωση αλκοόλ (3%).

Οι πιο συχνοί τύποι αποφευκτών καρκίνων

Σχεδόν οι μισές περιπτώσεις καρκίνου που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί αφορούν τρεις κύριες κατηγορίες: του πνεύμονα, του στομάχου και του τραχήλου της μήτρας. Οι καρκίνοι των πνευμόνων συνδέονται κυρίως με το κάπνισμα και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, εκείνοι του στομάχου με το βακτήριο Helicobacter pylori, ενώ οι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας σχετίζονται με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).

Διαφορές ανά φύλο και γεωγραφική περιοχή

Η μελέτη καταγράφει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα και στις περιοχές του κόσμου. Το ποσοστό των αποφευκτών καρκίνων είναι υψηλότερο στους άνδρες (45%) σε σχέση με τις γυναίκες (30%). Μεταξύ των ανδρών, το 23% των νέων κρουσμάτων αποδίδεται στο κάπνισμα, έναντι 9% στις μολύνσεις και 4% στο αλκοόλ.

Στις γυναίκες, οι καρκίνοι που σχετίζονται με μολύνσεις φτάνουν το 11% των νέων περιπτώσεων, ξεπερνώντας το κάπνισμα (6%) και τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος (3%). Στη βόρεια Αφρική και τη δυτική Ασία, οι αποφευκτοί καρκίνοι στις γυναίκες αντιστοιχούν στο 24% των νέων κρουσμάτων, ενώ στην υποσαχάρια Αφρική το ποσοστό αγγίζει το 38%. Στους άνδρες, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην ανατολική Ασία (57%), με το χαμηλότερο στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (28%).