Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (03/02/26) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, με τραγική κατάληξη για έναν 17χρονο επιβάτη αυτοκινήτου που έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαινε ο ανήλικος. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας άλλος 17χρονος, ενώ στο όχημα βρισκόταν και η μητέρα του.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 17χρονος επιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη μετά το δυστύχημα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Την προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.