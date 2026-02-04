Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο τραυματίας βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και παραμένει διασωληνωμένος, ενώ η μεταφορά του θα γίνει υπό προϋποθέσεις για να μην καταπονηθεί.

Η διαδικασία για την αεροδιακομιδή ενδέχεται να ξεκινήσει σήμερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ελληνικής πρεσβείας και της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί ενδεχομένως ακόμα και σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική πρεσβεία, και σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο τραυματίας βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Οι γιατροί εκτιμούν ότι ενδέχεται μέσα στην ημέρα να ξεκινήσει η διαδικασία αεροδιακομιδής του στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά του θα πραγματοποιηθεί υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω καταπόνηση του οργανισμού του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.

Ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ, 20 ετών, παραμένει για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στην εξειδικευμένη μονάδα πολυτραυματιών του ρουμανικού νοσοκομείου

Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, με τα σημάδια μια εβδομάδα μετά το τροχαίο δυστύχημα να χαρακτηρίζονται ως «ενθαρρυντικά» από τους θεράποντες ιατρούς.