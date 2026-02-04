Ο Αρκάς απευθύνθηκε και σήμερα, Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου, με το καθιερωμένο του «Καλημέρα» στους διαδικτυακούς του φίλους.

Την καθιερωμένη του «Καλημέρα» απηύθυνε και σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς στους διαδικτυακούς του φίλους, συνεχίζοντας την καθημερινή του επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς παρουσιάζει τον αγαπημένο του σκύλο να σχολιάζει με το γνώριμο σαρκαστικό ύφος:

«Αν κάποιοι σας μισούν χωρίς λόγο, δώστε τους ένα λόγο».

Το μήνυμα, πιστό στο πνεύμα του δημιουργού, προκάλεσε και πάλι πλήθος σχολίων και κοινοποιήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιος είναι ο Αρκάς

Αρκάς είναι το ψευδώνυμο δημοφιλούς Έλληνα σκιτσογράφου και συγγραφέα, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύοντας τη σειρά Ο Κόκκορας στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο Παρά Πέντε και στο Μικρό Παρά Πέντε. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα και πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ. Από τα έργα του ο Ισοβίτης έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση από τον Μάνθο Σαντοριναίο. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα), ενώ έχει γράψει και θεατρικά έργα.

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του εν λόγω σκιτσογράφου είναι άγνωστο, καθώς ο ίδιος δεν το έχει αποκαλύψει. Η πιθανότερη εκδοχή ειναι πως το όνομά του ειναι Αντώνης Ευδαίμων. Το Γεράσιμος Σπανοδημήτρης που έχει επίσης χρησιμοποιήσει σε παλιοτερα έργα του, θεωρείται ψευδώνυμο. Επίσης, έχει προταθεί το όνομα Άρης Καστρινός (απ’ όπου υποτιθέμενα προέρχεται και το ΑΡ-ΚΑΣ).