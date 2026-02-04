Η 57χρονη γυναίκα καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 12 μηνών με 3ετή αναστολή για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, καθώς δάγκωσε τον σύντροφό της και του έκοψε κομμάτι από τον λοβό του αφτιού.

Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι του ζευγαριού στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, παρουσία της κόρης τους και της μητέρας της κατηγορουμένης, με αφορμή μια γάτα που προκάλεσε καβγά μεταξύ τους.

Ο 57χρονος κατέθεσε ότι η γάτα θεωρείται “νοσογόνος παράγοντας” λόγω προβλημάτων υγείας που προκάλεσε στη σύντροφό του και περιέγραψε τη σύγκρουση ως μία κατάσταση όπου η γυναίκα βρέθηκε σε “μανιακή κατάσταση”.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο άνδρας δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της γυναίκας και πρότεινε ποινική διαμεσολάβηση, την οποία όμως η 57χρονη αρνήθηκε.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όταν ένας καβγάς ανάμεσα σε ζευγάρι 57χρονων ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αφορμή μια γάτα. Η γυναίκα δάγκωσε τον σύντροφό της στο αφτί, κόβοντάς του κομμάτι από τον λοβό, και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το επεισόδιο συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι μαζί με την κόρη και τη μητέρα της κατηγορούμενης. Ο άνδρας, εμφανώς τραυματισμένος και με επίδεσμο στο κεφάλι, κατέθεσε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ότι εξοργίστηκε όταν είδε τη γάτα πάνω στη σύντροφό του, καθώς το ζώο είχε προκαλέσει στο παρελθόν προβλήματα υγείας στη γυναίκα.

«Είναι νοσογόνος παράγοντας», είπε στην κατάθεσή του, περιγράφοντας πως προσπάθησε να απομακρύνει τη γάτα, γεγονός που οδήγησε στον διαπληκτισμό. Όπως ανέφερε, η γυναίκα τον χτύπησε και στη συνέχεια τον δάγκωσε στο αφτί, χωρίς εκείνος να αντιληφθεί αμέσως την έκταση του τραύματος. Παρά τα όσα συνέβησαν, δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συντρόφου του, προτείνοντας ποινική διαμεσολάβηση, πρόταση που η κατηγορούμενη απέρριψε.

Απολογούμενη, η 57χρονη παραδέχθηκε την πράξη της, υποστηρίζοντας ότι αντέδρασε για να προστατεύσει τη γάτα. «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι ο σύντροφός της αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ και ότι η ίδια δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη σχέση, καθώς –όπως ισχυρίστηκε– εκείνος της οφείλει χρήματα από αποταμιεύσεις της μητέρας της και την εκβιάζει ότι δεν θα τα επιστρέψει.