Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου αστυνομικές δυνάμεις στο Περιστέρι, καθώς εντοπίστηκαν να διακινούν και να πωλούν λαθραία καπνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, οι συλληφθέντες (δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 22 ετών και ένας 46χρονος) εντοπίστηκαν σε κατάστημα ψιλικών, με τις κινήσεις του να κρίνονται ύποπτες. Στη θέα των αστυνομικών, έσβησαν τα φώτα του καταστήματος και προσπάθησαν να κρυφτούν σε χώρους στο εσωτερικό του, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.

Επίσης, κατά την έρευνα των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι γίνονταν αγοραπωλησίες καπνικών προϊόντων χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης και κατασχέθηκαν 3.691 καπνικά προϊόντα.

Τέλος, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία.