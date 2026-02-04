Παρατηρείται έξαρση απατών μέσω δήθεν SMS από τα ΕΛΤΑ για ανύπαρκτα πακέτα που δεν παραλήφθηκαν.

Τα παραπλανητικά μηνύματα αποστέλλονται από αριθμούς με πρόθεμα +63 (Φιλιππίνες), γεγονός που δεν συνάδει με επίσημη επικοινωνία των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα μηνύματα φέρουν την ένδειξη «ΕΛΤΑ: Ειδοποίηση Παράδοσης Πακέτου» και περιλαμβάνουν οδηγίες για δήθεν αποτυχημένη παράδοση με συγκεκριμένες ημερομηνίες και σύνδεσμο για επαναπρογραμματισμό ή παραλαβή από κοντινό σημείο ΕΛΤΑ.

Έξαρση απατών μέσω ψεύτικων SMS που εμφανίζονται να προέρχονται από τα ΕΛΤΑ καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με στόχο τη δήθεν ενημέρωση για ανύπαρκτα πακέτα. Τα παραπλανητικά μηνύματα αποστέλλονται συχνά από αριθμούς με πρόθεμα +63, το οποίο αντιστοιχεί στις Φιλιππίνες, γεγονός που δεν συνάδει με την επίσημη επικοινωνία των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Το παραπλανητικό SMS

Τα μηνύματα φέρουν την ένδειξη «ΕΛΤΑ: Ειδοποίηση Παράδοσης Πακέτου» και περιλαμβάνουν οδηγίες σχετικά με δήθεν αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης. Αναφέρουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως «29 Ιανουαρίου 2026», υποστηρίζοντας ότι η παράδοση δεν ολοκληρώθηκε επειδή απαιτούνταν υπογραφή.

Στη συνέχεια, καλούν τον παραλήπτη να επαναπρογραμματίσει την παράδοση ή να κατευθύνει το πακέτο σε κοντινό σημείο παραλαβής ΕΛΤΑ. Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο που υποτίθεται ότι οδηγεί σε φόρμα διαχείρισης της αποστολής, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία του στα μάτια των ανυποψίαστων χρηστών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποστολείς προτρέπουν τον παραλήπτη να ανοίξει τον σύνδεσμο με οδηγίες όπως «αντιγράψτε το σύνδεσμο και επικολλήστε τον στο Safari». Το μήνυμα ολοκληρώνεται με προειδοποίηση ότι, αν δεν γίνει καμία ενέργεια έως τις 31 Ιανουαρίου, το πακέτο θα επιστραφεί στον αποστολέα.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Πρόκειται για απάτη ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) που στοχεύει στη συλλογή προσωπικών δεδομένων ή στοιχείων τραπεζικών καρτών μέσω ψεύτικων συνδέσμων. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αγνοούν τέτοιου είδους SMS.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν επισημάνει ότι δεν αποστέλλουν ειδοποιήσεις παράδοσης μέσω εξωτερικών αριθμών ή ύποπτων συνδέσμων. Συνιστάται στους πολίτες να διαγράφουν τα επίμαχα μηνύματα και να μην πατούν σε κανέναν σύνδεσμο που περιλαμβάνουν.