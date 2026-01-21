Οι ιδιώτες πράκτορες των ΕΛΤΑ courier χαρακτηρίζουν «λύση» χωρίς αντίκρισμα το σχέδιο αντικατάστασης των κλειστών καταστημάτων των ΕΛΤΑ με νέα ιδιωτικά πρακτορεία ΕΛΤΑcourier.

Το Υπερταμείο, η κυβέρνηση και η διοίκηση των ΕΛΤΑ προωθούν το σενάριο «εναλλακτικής εξυπηρέτησης» μέσω ιδιωτικών πρακτορείων, shop-in-shop σημείων, βιβλιοπωλείων και μικρών εμπορικών καταστημάτων για να καλύψουν το κενό των κλειστών καταστημάτων.

Οι ιδιώτες πράκτορες, που ήδη λειτουργούν περίπου 145 καταστήματα ΕΛΤΑ courier σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζουν ότι η προτεινόμενη λύση «δυσκολεύεται να αντέξει στην πραγματικότητα» και την απορρίπτουν με νέα ανακοίνωση.

«Λύση» χωρίς αντίκρισμα, χαρακτηρίζουν οι ιδιώτες πράκτορες των ΕΛΤΑ courier, το σχέδιο για αντικατάσταση των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που προγραμματίζονται να κλείσουν, από νέα ιδιωτικά πρακτορεία ΕΛΤΑ courier.

Υπενθυμίζεται, ότι ως απάντηση στο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, το Υπερταμείο, η κυβέρνηση και η διοίκηση του Οργανισμού, προβάλλουν το τελευταίο διάστημα ένα σενάριο «εναλλακτικής εξυπηρέτησης», με επίκεντρο τα ιδιωτικά πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier, τα shop-in-shop σημεία, τα βιβλιοπωλεία ή τα μικρά εμπορικά καταστήματα, τα οποία θα καλύψουν το κενό.

«Στην πράξη, όμως, πρόκειται για μια ωραιοποιημένη αφήγηση που δύσκολα αντέχει στον έλεγχο της πραγματικότητας», τονίζουν σε νέα ανακοίνωσή τους οι ιδιώτες πράκτορες, που έχουν ήδη αναλάβει τη λειτουργία περίπου 145 καταστημάτων των ΕΛΤΑ courier σε όλη την Ελλάδα.

«Το έργο ενός καταστήματος ΕΛΤΑ δεν περιορίζεται στη διακίνηση δεμάτων. Αποτελεί βασικό πυλώνα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας: συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα, λογαριασμοί, συστημένες επιστολές, νομικά έγγραφα, αλλά και εξυπηρέτηση πολιτών χωρίς ψηφιακή πρόσβαση, κυρίως ηλικιωμένων και κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους οι ιδιώτες πράκτορες των ΕΛΤΑ και σημειώνουν: «Πρόκειται για λειτουργίες που δεν μπορούν να μεταφερθούν ούτε σε courier, ούτε σε πρόχειρα εμπορικά σημεία, όσο κι αν αυτό επιχειρείται να παρουσιαστεί επικοινωνιακά».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με στελέχη της ταχυδρομικής αγοράς, παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ίδια τα ιδιωτικά πρακτορεία των ΕΛΤΑ Courier, τα οποία προβάλλονται ως «υποκατάστατο» των καταστημάτων, δηλώνουν δημόσια πως βρίσκονται σε οριακή έως μη βιώσιμη κατάσταση. Το νέο προμηθειακό μοντέλο, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, έχει περιορίσει δραστικά τα έσοδα, έχει αφαιρέσει επιστολικό έργο και έχει δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Υπό αυτά τα δεδομένα, η ανάθεση πρόσθετου ρόλου σε ένα ήδη πιεσμένο δίκτυο, μοιάζει περισσότερο με μετάθεση του προβλήματος παρά με λύση.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, αντί να αντιμετωπιστεί η ουσία του ζητήματος -η συνολική βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ και ο στρατηγικός τους ρόλος ως δημόσιας υπηρεσίας- επιλέγεται η λύση του σταδιακού «σβησίματος» του φυσικού δικτύου. Καταστήματα κλείνουν χωρίς σαφές σχέδιο αντικατάστασης, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και χωρίς εγγυήσεις για την ποιότητα και την καθολικότητα της εξυπηρέτησης.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής, προσθέτουν, είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμες: Λιγότερα σημεία εξυπηρέτησης, μεγαλύτερες αποστάσεις για τους πολίτες, καθυστερήσεις και σύγχυση. Οι τοπικές κοινωνίες χάνουν σταθερές θέσεις εργασίας και κρίσιμες υποδομές, ενώ τα πρακτορεία courier πιέζονται περαιτέρω, με κίνδυνο μαζικών λουκέτων. Παράλληλα, το κράτος αποσύρεται σταδιακά από μια θεμελιώδη υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

«Η υποκατάσταση των καταστημάτων ΕΛΤΑ από courier ή από πρόχειρα εμπορικά σημεία δεν συνιστά μεταρρύθμιση. Συνιστά εγκατάλειψη. Και όσο κι αν παρουσιάζεται ως “εκσυγχρονισμός”, κινδυνεύει να καταγραφεί ως μια επιλογή χωρίς σχέδιο, χωρίς κοινωνική ευαισθησία και με ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι ιδιώτες πράκτορες και προσθέτουν: «Η κοινωνία αξίζει μια ειλικρινή συζήτηση. Και αυτή ξεκινά από την παραδοχή ότι το έργο των ΕΛΤΑ δεν αντικαθίσταται με πρόχειρες λύσεις. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, απλώς μεταθέτει ένα πρόβλημα που αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει, με πολύ πιο επώδυνο τρόπο».