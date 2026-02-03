Σοκ προκαλεί η υπόθεση διπλής ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας στην πλούσια συνοικία Mosman Park στο Περθ της Αυστραλίας, όπου βρέθηκαν νεκροί δύο γονείς και οι δύο έφηβοι γιοι τους, που ήταν αυτιστικοί.

Τα θύματα είναι ο Jarrod Clune, 50 ετών, η 49χρονη σύντροφός του Maiwenna Goasdoue, καθώς και οι γιοι τους, Leon 16 και Otis 14 ετών.

Οι αρχές υποπτεύονται ότι η τραγωδία είναι αποτέλεσμα ενός φόνου-αυτοκτονίας, με τους γονείς να έχουν σκοτώσει τα παιδιά τους πριν βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Η Αυστραλία συγκλονίζεται από μια τραγωδία που αποκαλύφθηκε στα προάστια του Περθ, όπου εντοπίστηκαν νεκροί δύο γονείς και οι δύο έφηβοι γιοι τους, σε μια υπόθεση που οι αρχές διερευνούν ως τετραπλή δολοφονία – αυτοκτονία.

Τα πτώματα του 50χρονου Τζάροντ Κλουούν, της 49χρονης συντρόφου του Μαϊουένα Γκοασντού και των δύο γιων τους, Λέον (16 ετών) και Ότις (14 ετών), βρέθηκαν μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή Μόσμαν Παρκ το πρωί της Παρασκευής.

Η αστυνομία εκτιμά ότι οι γονείς σκότωσαν τα παιδιά τους πριν θέσουν τέλος στη ζωή τους. Τα θύματα εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν ενδείξεις βίαιης πάλης ή χρήσης όπλου.

Στις 8:15 το πρωί, εργαζόμενη κοινωνικής φροντίδας που επισκεπτόταν τακτικά την οικογένεια κάλεσε τις αρχές, αφού δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τους γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε σημείωμα που έγραφε «Μην μπείτε» και οδηγίες να ειδοποιηθεί η αστυνομία.

Η έρευνα και τα ευρήματα στο σπίτι

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν νεκρά και τα δύο κατοικίδια σκυλιά και τη γάτα της οικογένειας. Η ντετέκτιβ Τζέσικα Σεκούρο δήλωσε πως «αν και η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, εξετάζεται ως υπόθεση δολοφονίας – αυτοκτονίας».

Το Σάββατο αποκαλύφθηκε ότι δεύτερο σημείωμα, πιθανότατα επιστολή, οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα πως το ζευγάρι είχε προγραμματίσει από κοινού την πράξη, περιλαμβάνοντας οδηγίες για τα οικονομικά της οικογένειας.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον τρόπο θανάτου, ενώ φωτογραφίες από drone δείχνουν ίχνη που μοιάζουν με αίμα στον κήπο του σπιτιού. Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας μόνο πως «η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση».

Η πίεση και η απομόνωση της οικογένειας

Οι δύο έφηβοι αντιμετώπιζαν σοβαρές προκλήσεις υγείας και έπασχαν από βαριά, μη λεκτική μορφή αυτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια είχε χάσει κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη ενός εκ των παιδιών.

Η Γκοασντού, Γαλλικής καταγωγής, συμμετείχε σε διαδικτυακές ομάδες γονέων παιδιών με αυτισμό και περιέγραφε τους γιους της ως «σοβαρά αυτιστικούς». Φίλη της ανέφερε ότι το ζευγάρι ένιωθε ολοένα και πιο απομονωμένο και χωρίς επαρκή υποστήριξη.

Η ίδια φίλη σημείωσε πως «ένιωθαν εγκαταλελειμμένοι από το σύστημα και την κοινότητα», αναφερόμενη στο Εθνικό Πρόγραμμα Αναπηρίας (NDIS). Όπως είπε, η μητέρα απέφευγε να αφήνει τα παιδιά της σε δομές φιλοξενίας, φοβούμενη κακομεταχείριση.

Σχολική πορεία και μαρτυρίες εκπαιδευτικών

Ο πατέρας και οι δύο γιοι είχαν φοιτήσει στο ιδιωτικό σχολείο Christ Church Grammar. Εκπαιδευτικός που γνώριζε τα παιδιά τα περιέγραψε ως «καλόκαρδα αγόρια που χρειάζονταν κατανόηση». Ανέφερε ότι ο Ότις είχε αποβληθεί πριν από δύο χρόνια, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη δοκιμασία στην οικογένεια.

Το σχολείο απέφυγε να σχολιάσει την αποβολή, δηλώνοντας απλώς ότι στηρίζει τις οικογένειες που πενθούν και συνεργάζεται με τις αρχές. Άλλη πηγή επιβεβαίωσε ότι οι γονείς ήταν αφοσιωμένοι και εξαντλημένοι, καθώς τα παιδιά συχνά δεν κοιμούνταν τη νύχτα.

Αντιδράσεις και πολιτικές δηλώσεις

Μετά την τραγωδία, φίλοι και μέλη της κοινότητας εξέφρασαν τη θλίψη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας την έλλειψη υποστήριξης από το NDIS. Μία μέντορας αυτισμού έγραψε πως «η καρδιά μου βαραίνει γνωρίζοντας ότι το σύστημα τους εγκατέλειψε».

Άλλος φίλος της οικογένειας ανέφερε ότι το ζευγάρι «αγαπούσε βαθιά τα παιδιά του και έκανε ό,τι μπορούσε για να εξασφαλίσει τη φροντίδα τους», προσθέτοντας πως η τραγωδία δεν σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία, αλλά με «γονείς εξαντλημένους και απομονωμένους από ένα σύστημα που δεν βοήθησε».

Ο πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Ρότζερ Κουκ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στην αστυνομική έρευνα, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη να εξεταστούν σε βάθος τα αίτια. «Σε τέτοιες στιγμές αναρωτιέσαι γιατί; Τι πήγε στραβά; Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί;» είπε, προσθέτοντας πως πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία για να δοθούν απαντήσεις.