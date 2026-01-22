Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλη επίθεση στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην πόλη της Λίμνης Κάργελιγκο, με τον δράστη να παραμένει ασύλληπτος.

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει μεγάλη επιχείρηση και καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση μετά την επίθεση.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στην πόλη της Λίμνης Κάργελιγκο, περίπου 611 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς, που καταγράφηκαν το απόγευμα της Πέμπτης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας βρέθηκαν νεκροί, ενώ ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία τόνισε: «Μια αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λίμνη Κάργελιγκο. Καλείται το κοινό να αποφύγει την περιοχή και οι κάτοικοι να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους». Οι αρχές σημείωσαν ότι η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς και ότι θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες.

Οι κάτοικοι της πόλης εκφράζουν σοκ και ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής, ενώ οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με ειδικές ομάδες για τον εντοπισμό του δράστη. Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου των όπλων στην περιοχή.

Επιχείρηση της αστυνομίας και φόβοι για οπλισμένο δράστη

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald μετέδωσε ότι ο δράστης φέρεται να έχει ταμπουρωθεί μέσα στην πόλη, οπλισμένος με μακρύκαννο όπλο.

Η Λίμνη Κάργελιγκο βρίσκεται στην περιοχή Central West της Νέας Νότιας Ουαλίας και, σύμφωνα με την απογραφή του 2021, αριθμεί περίπου 1.100 κατοίκους.

🚨 BREAKING: 3 dead (2 women, 1 man), 1 wounded in shooting, Lake Cargelligo, New South Wales, Australia. Gunman at large. Police: Avoid Walker St area, residents stay inside. #LakeCargelligoShooting #NSW pic.twitter.com/RIg2NTBaGL — GeoTechWar (@geotechwar) January 22, 2026

Νομοθετικές αλλαγές μετά από προηγούμενη τραγωδία

Το περιστατικό σημειώνεται έναν μήνα μετά την επίθεση στο Bondi Beach, όπου δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκδήλωση για το εβραϊκό φεστιβάλ Χανουκά, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους — την πιο πολύνεκρη μαζική επίθεση στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Σε απάντηση εκείνης της τραγωδίας, η αυστραλιανή κυβέρνηση ενέκρινε την Τρίτη νέα νομοθεσία για την εφαρμογή εθνικού προγράμματος αγοράς όπλων και αυστηρότερους ελέγχους ιστορικού για την έκδοση αδειών οπλοκατοχής.

Η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός όπλων στη χώρα, έχει επίσης θεσπίσει περιορισμούς που επιτρέπουν σε κάθε πολίτη την κατοχή έως τεσσάρων όπλων και καθιστούν υποχρεωτική τη συμμετοχή σε λέσχη σκοποβολής για τους κατόχους αδειών.

Με πληροφορίες από thestar.com.my και Reuters