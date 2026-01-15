Αναπάντεχη τραγωδία στην Αυστραλία βίωσε ένας 28χρονος Έλληνας, ο οποίος κινδυνεύει να μη μπορέσει να περπατήσει ξανά έπειτα από σοβαρό ατύχημα σε παραλία του Περθ. Ο Ιωάννης Βιδινιώτης είχε ταξιδέψει για τις γιορτές προκειμένου να επισκεφθεί συγγενείς του, όμως η εξόρμησή του στην παραλία Cottesloe, μια από τις πιο γνωστές της πόλης, κατέληξε σε εφιάλτη.

Το ατύχημα στην παραλία

Κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, ο 28χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε αμμοσύρτη και έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. «Ο Γιάννης μπήκε στη θάλασσα νιώθοντας ασφαλής», δήλωσε η ξαδέρφη του, Αριστέα Καζαντζίδου. «Το επόμενο που είδα ήταν να επιπλέει μπρούμυτα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο γρήγορα θα άλλαζαν τα πάντα».

Η ίδια τον ανέσυρε από το νερό, ενώ λουόμενος με ιατρική εκπαίδευση και ναυαγοσώστες έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα, με τους διασώστες να του παρέχουν πρώτες βοήθειες πριν τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο Royal Perth Hospital. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα κλείδας και σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Δύσκολη μάχη στην εντατική

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Community of Western Australia, ο 28χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και αδυνατεί να κινήσει τα πόδια του ή να κλείσει τα χέρια του. Οι γιατροί εκφράζουν φόβους ότι, λόγω των εκτεταμένων τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τετραπληγίας.

Οι θεράποντες εκτιμούν ότι θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον έξι έως οκτώ εβδομάδες, προτού ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας έξι μηνών. Ωστόσο, οι πιθανότητες να ανακτήσει την ικανότητα να περπατήσει δεν ξεπερνούν το 5%.

Στήριξη από την ελληνική κοινότητα

«Αυτή είναι η πιο δύσκολη πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει η οικογένειά μας», ανέφερε η ξαδέρφη του. Οι γονείς του ταξιδεύουν από την Ελλάδα στη Δυτική Αυστραλία για να βρεθούν στο πλευρό του, ενώ η ελληνική κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα, συγκεντρώνοντας σχεδόν 200.000 δολάρια για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και θεραπείας του.