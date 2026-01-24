Ένα 12χρονο αγόρι, ο Νίκο Άντικ, υπέκυψε στα τραύματά του ύστερα από επίθεση καρχαρία στην παραλία του Σίδνεϊ όπου είχε τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια του ενώ κολυμπούσε με φίλους του.

Η επίθεση συνέβη την περασμένη Κυριακή και ήταν η τρίτη φονική επίθεση καρχαρία στην περιοχή του Σίδνεϊ από τον Σεπτέμβριο.

Μετά το περιστατικό με τον Νίκο ακολούθησαν τρεις μη θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών σε διάστημα 48 ωρών στη Νέα Νότια Ουαλία, με τις αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραλίες.

Ένα 12χρονο αγόρι που νοσηλευόταν ύστερα από επίθεση καρχαρία την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή παραλία του Σίδνεϊ υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Ο Νίκο Άντικ είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή από καρχαρία ενώ πηδούσε από ένα βράχο για να κολυμπήσει με φίλους του σε κολπίσκο στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. Οι φίλοι του τον ανέσυραν από το νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και στα δύο πόδια.

A young boy mauled by a shark in the first of a series of four attacks in 48 hours has tragically died. FULL STORY: https://t.co/d5Say57NIB pic.twitter.com/48uy8JdlH6 — PerthNow (@perthnow) January 24, 2026

Ήταν η τρίτη φονική επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ από τον Σεπτέμβριο. Μετά το περιστατικό με τον 12χρονο ακολούθησαν τρεις ακόμα επιθέσεις καρχαριών, όχι θανατηφόρες, μέσα σε 48 ώρες στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Σίδνεϊ, με αποτέλεσμα οι αρχές να καλέσουν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραλίες.

Οι θάλασσες που συγκεντρώνουν όλο και περισσότερους λουόμενους και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, που φαίνεται να επηρεάζει τα πρότυπα μετανάστευσης των καρχαριών, ενδεχομένως συμβάλλουν στην αύξηση των επιθέσεων παρά την υπεραλίευση που εξαντλεί ορισμένα είδη, λένε οι επιστήμονες.

Η παράκτια αυτή περιοχή επηρεάστηκε επίσης τις τελευταίες ημέρες από βροχοπτώσεις που έκαναν τα νερά θολά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους καρχαρίες.

Στην Αυστραλία καταγράφονται κατά μέσο όρο 20 επιθέσεις καρχαρία τον χρόνο, και λιγότερες από τρεις έχουν ως αποτέλεσμα θανάτους, σύμφωνα με στοιχεία περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οι αριθμοί αυτοί επισκιάζονται από τους πνιγμούς στις παραλίες της χώρας.