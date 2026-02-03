Η νέα κακοκαιρία Leonardo πλήττει την ηπειρωτική Πορτογαλία έως το Σάββατο και αναμένεται στην Ισπανία από την Τετάρτη, προκαλώντας ανησυχία για πλημμύρες και ζημιές.

Η κακοκαιρία έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, εργοστάσια και υποδομές στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει ένα χειμώνα με έντονα καιρικά φαινόμενα, με τους κατοίκους της νότιας Ισπανίας να χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα ως τον πιο βροχερό των τελευταίων 40 ετών.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας της Πορτογαλίας (IPMA), η νέα κακοκαιρία, ονόματι Leonardo, αναμένεται να επηρεάσει την ηπειρωτική Πορτογαλία έως το Σάββατο και την Ισπανία από αύριο Τετάρτη.

Η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει τους τελευταίους μήνες μια σειρά από έντονα καιρικά φαινόμενα, με καταρρακτώδεις βροχές, κεραυνούς, χιόνι και θυελλώδεις ανέμους. Κάτοικοι της νότιας Ισπανίας περιγράφουν τον φετινό χειμώνα ως τον πιο βροχερό των τελευταίων 40 ετών.

Το IPMA προειδοποιεί ότι ο Λεονάρντο μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις, με ριπές ανέμου έως 75 χλμ/ώρα στις νότιες ακτές του Κάμπο Μοντέγκο και έως 95 χλμ/ώρα στα ορεινά.

Ωστόσο, οι άνεμοι αυτοί αναμένεται να είναι ασθενέστεροι από εκείνους της κακοκαιρίας Κριστίν, που έφτασαν τα 200 χλμ/ώρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και καταγράφοντας μερικούς από τους ισχυρότερους ανέμους στην ιστορία της χώρας.

Η υποδιοικήτρια της πορτογαλικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ANEPC), Ντανιέλα Φράγκα, δήλωσε ότι οι επερχόμενες βροχές ενδέχεται να προκαλέσουν νέες πλημμύρες, κυρίως στις περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από την Κριστίν.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, επισκέφθηκε εργοστάσια με σοβαρές ζημιές στην πόλη Πομπάλ και τόνισε πως η ανοικοδόμηση των βιομηχανικών μονάδων, των δρόμων και των σιδηροδρομικών υποδομών ίσως χρειαστεί χρόνια.

«Ήταν μια καταστροφή που μας επηρέασε… ήδη έβρεξε πολύ, θα συνεχίσει να βρέχει και υπάρχουν πολλές απώλειες», ανέφερε ο Μοντενέγκρο σε δηλώσεις του.

Περίπου 115.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα, εκ των οποίων 85.000 στην περιοχή της Λέιρια, σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας E-Redes.

Συναγερμός και στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τις κοινότητες Κάδιθ και Ρόντα στην Ανδαλουσία, προειδοποιώντας για έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στα βουνά της Γκραζαλέμα, ο όγκος της βροχής ενδέχεται να ξεπεράσει τα 200-250 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών λόγω της ανόδου της στάθμης των ποταμών.

Οι τοπικές αρχές της Ανδαλουσίας ανακοίνωσαν την αναστολή μαθημάτων στα περισσότερα σχολεία και κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, η στρατιωτική μονάδα εκτάκτων καταστάσεων τέθηκε σε ετοιμότητα για πιθανή επέμβαση.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη «μέγιστη προσοχή» ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας.