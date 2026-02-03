Για την τηλεόραση, τα νέα ταλέντα αλλά και τους ηθοποιούς και celebrities που στρέφονται στην πολιτική μίλησε ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιάννης Μπέζος στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το AnesTea The Podcast powered by TA NEA,.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Βλέπει ο Γιάννης Μπέζος τηλεόραση ; Φυσικά και βλέπει, όπως και δελτία, σειρές αλλά και αθλητικά. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε: «Η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό. Είναι ψευτο χαρούμενη. Λες γιατί είναι όλοι χαρούμενοι; Γιατί πρέπει; Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι κάτι είναι ύποπτο».

Συμπλήρωσε μάλιστα πως «το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δελτία είναι λίγο μονοθεματικά, πολλές φορές αρνητικά. Δεν σου δίνουν ας πούμε μια σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται στον πλανήτη. Γιατί δεν μπορεί να γίνονται μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο πέντε θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Την ίδια ώρα ακόμα και στην πατρίδα μας γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ενδεχομένως να μαθαίνεις από το διαδίκτυο ή να τα μαθαίνεις από τις εφημερίδες. Και εγώ διαβάζω εφημερίδες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, οι οποίες έχουν αυτό το καλό ότι μπορούν να αναπαράγουν πράγματα, να αναδημοσιεύουν πράγματα, έχουν αναλυτικά σχόλια και με ενδιαφέρει πάρα πολύ».

ΝΕΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Φυσικά και συζήτησαν για την νέα γενιά ηθοποιών όπου ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι νέοι πρέπει να τα ξέρουν όλα. Οι παλιοί δεν ξέρουν τίποτα. Οι νέοι από τη φύση τους που τα ξέρουν όλα. Οι μεγάλοι πρέπει να έχουν ερωτηματικά. Αυτή είναι και η γοητεία της ζωής. Όσο μεγαλώνεις πλησιάζεις προς τις ερωτήσεις. Όταν είσαι μικρός έχεις απαντήσεις. Αυτό είναι και η γοητεία της ζωής».

Συμπλήρωσε ακόμη «οι νέοι δεν θέλουν να θέλουν να τα γκρεμίσουν όλα. Bέβαια να κατακτήσουν τον κόσμο. Είναι η φύση τους αυτή έτσι; Οι μεγάλοι πρέπει να έχουν ερωτηματικά. Όταν οι μεγάλοι συμπεριφέρονται σαν νέοι είναι γελοίοι. Και αυτό είναι σύνηθες, νομίζω”.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος, ο Γιάννης Μπέζος έχει άποψη και το έχει αποδείξει. Στο τέλος της συζήτησης λοιπόν ερωτήθηκε και για την άποψη του όσον αφορά την πολιτική και το πως βλέπει τους δημοφιλείς ανθρώπους που πολιτεύονται. Ο ίδιος χωρίς φίλτρο απάντησε: «Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκτεθούν δημόσια και να εκλεγούν και να μιλήσουν. Η πολιτική είναι και αυτή μια πολύ μεγάλη τέχνη. Υπάρχει κάτι που ξεπερνά η πολιτική. Είναι νούμερο ένα σε αυτό που ονομάζεται ψώνιο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το πρώτο ψώνιο της πολιτικής. Τα άλλα έπονται σε απόσταση. Αυτό δεν το λέω υποχρεωτικά ως κακό. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Θέλουν να παρεμβαίνουν στα κοινά».

Ακόμη συμπλήρωσε: «Προσφέρει μια βαθιά ικανοποίηση ότι κατάφεραν να αλλάξουν κάτι; Βέβαια δεν το λέω ως κακό έτσι. Βέβαια αυτό έχει και αυτό τις διαβαθμίσεις του. Δηλαδή. Πρέπει να είσαι. Πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος όταν πρόκειται να εκτεθείς δημόσια, δηλαδή να είσαι έτοιμος να εκτεθείς και στη χλεύη, όχι στη δόξα».

Κλείνοντας ο ίδιος τόνισε: «Για μένα η πολιτική είναι άνθρωποι. Δηλαδή η πολιτική με ήτα είναι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή φωτισμένοι ηγέτες, άνθρωποι με αυτή τη στόφα. Αποφασιστική στόφα που θέλουν να αλλάξουν την ιστορία, θέλουν να αλλάξουν τη σελίδα. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να σε πείσουν ότι θα την αλλάξουν την ιστορία. Δηλαδή για μένα, ας πούμε, μπαίνοντας στα παπούτσια ενός νέου ανθρώπου που νιώθω πως ό,τι καταφέρνω τα καταφέρνω μόνος μου, δεν με βοηθάει κάποιο κράτος. Ούτε και εμπιστεύομαι κάποιο κράτος. Νιώθω ότι αυτό που μάχονται μεταξύ τους οι πολιτικοί είναι για το ποιος θα μας πείσει καλύτερα, Όχι ποιος αξίζει ουσιαστικά”.

