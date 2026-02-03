Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 56χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης κατάκοιτης θείας του σε χωριό των Σερρών.

Ο 56χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών, με τις εξηγήσεις του να μην κρίνονται πειστικές, γεγονός που οδήγησε στην προφυλάκισή του με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών για ιατρικές εξετάσεις. Κατά την κατάθεσή της στην αστυνομία φέρεται να αποκάλυψε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν συμβεί και στο παρελθόν, χωρίς όμως να τα έχει αναφέρει στα παιδιά της.

Για τον λόγο αυτό, η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 56χρονου αφορά βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 56χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη και οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία του απήγγειλε κατηγορίες για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη μέσα στο σπίτι της 78χρονης, με τον κατηγορούμενο –γιο του αδελφού της– να κακοποιεί σεξουαλικά την ηλικιωμένη.

Η 78χρονη κατήγγειλε ότι είχε υποστεί κακοποίηση και στο παρελθόν, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τους μώλωπες στο σώμα της. Η καταγγελία έγινε όταν κατάφερε να επικοινωνήσει με συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 56χρονο το ίδιο βράδυ, εντός του αυτοφώρου.