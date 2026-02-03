Συνελήφθη στο χωριό Κοπτερό του δήμου Ιάσμου Ροδόπης ο 54χρονος Έλληνας μουσουλμάνος που κατηγορείται για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να συμμετείχε μαζί με έναν Ρουμάνο σε δολιοφθορά σε πολεμικό σκάφος της Γερμανίας, ενώ εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ταυτόχρονης επιχείρησης σε Ελλάδα, Ρουμανία και Γερμανία, που οργανώθηκε υπό τον συντονισμό της Eurojust, του Οργανισμού της Ε.Ε. για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

Ευρωπαϊκό ένταλμα και συντονισμένη επιχείρηση

Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και σήμερα πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα, Ρουμανία και Γερμανία. Η επιχείρηση οργανώθηκε υπό τον συντονισμό της Eurojust, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη.

Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών αρχών. Κατά την έρευνα στην οικία του 54χρονου κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, όπως υπολογιστής, σκληρός δίσκος, έξι κινητά τηλέφωνα, τρία USB, μία κάρτα SIM, μικρό χρηματικό ποσό και 19 τραπεζικά βιβλιάρια.

Κατηγορίες για απόπειρα σαμποτάζ

Οι δύο ύποπτοι, που εργάζονταν σε ναυπηγείο του Αμβούργου, κατηγορούνται για απόπειρα σαμποτάζ το 2025. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιές σε αρκετές κορβέτες του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, οι οποίες βρίσκονταν αγκυροβολημένες στο ναυπηγείο.

Φέρονται να έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα ενός πλοίου, να τρύπησαν τις γραμμές τροφοδοσίας νερού, να αφαίρεσαν τα καπάκια από τα ντεπόζιτα καυσίμων και να απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας. Το περιστατικό διαπιστώθηκε κατά την επιθεώρηση της κορβέτας «Emden» πριν τον απόπλου της για το Κίελο, στα μέσα Ιανουαρίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η Γενική Εισαγγελία της Γερμανίας εκτιμά ότι οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα πλοία ή να καθυστερήσουν την αναχώρησή τους από το Αμβούργο, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Όπως ανακοίνωσε η Eurojust, παράλληλες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διαμερίσματα των υπόπτων σε Αμβούργο, Ρουμανία και Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διεθνούς έρευνας για την υπόθεση.