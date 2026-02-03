Συνελήφθησαν ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία, συγκεκριμένα κορβέτες.

Η σύλληψη έγινε μετά από συνεργασία γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών αρχών υπό τον συντονισμό της Eurojust, ενώ ερευνήθηκαν οι κατοικίες των υπόπτων σε Γερμανία, Ελλάδα και Ρουμανία.

Οι ύποπτοι φέρεται να έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρων πλοίων, να προκάλεσαν ζημιές στις γραμμές τροφοδοσίας γλυκού νερού, να αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμου και να απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας.

