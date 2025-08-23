Δημοφιλή
- 1
Νέες ασπίδες σε ξηρά, αέρα και θάλασσα - Μπαράζ παραλαβής οπλικών συστημάτων το επόμενο τετράμηνο
- 2
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας - Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
- 3
Βασίλισσα Μάξιμα: Ξυπόλυτες και ανέμελες ζουν μαζί με την πριγκίπισσα Αριάν το δικό τους ελληνικό καλοκαίρι
- 4
Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για εκείνους που δεν τον εκδώσουν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου
- 5
Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς - «Έχω πάθει σοκ, είμαι έτοιμη να πεθάνω» -
Ο μυστικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ευρώπη: Σαμποτάζ, παραπληροφόρηση και κυβερνοεπιθέσεις
Η «υβριδική στρατηγική» του Κρεμλίνου που δοκιμάζει τις αντοχές της Δύσης από τις Βαλτικές χώρες έως την Ιταλία.
Ολική Έκλειψη Σελήνης: Έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι»
Για την καλύτερη εμπειρία, αξίζει να κοιτάξετε τον ουρανό περίπου 75 λεπτά πριν την ολικότητα, ώστε να δείτε τη σταδιακή είσοδο της Σελήνης στη σκιά
Συρία: Μόνο σε κάποιες επαρχίες θα διεξαχθούν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την πτώση του Άσαντ
Οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές στη Συρία, οι πρώτες μετά την εκδίωξη του επί μακρόν προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από οκτώ και πλέον μήνες, δεν θα διεξαχθούν σε τρεις επαρχίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, δήλωσε σήμερα εκλογική επιτροπή. Οι εκλογές επρόκειτο αρχικά να διεξαχθούν στις 15-20 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο εκπρόσωπος της ανώτατης εκλογικής […]
Ο Χάρι και η Μέγκαν «επιστρέφουν» στο Παλάτι; Τα σενάρια συμφιλίωσης με τον βασιλιά Κάρολο
Η σχέση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με το Παλάτι υπήρξε τα τελευταία χρόνια ταραχώδης, γεμάτη αποκαλύψεις, συνεντεύξεις και δημόσιες κόντρες. Ωστόσο, βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «παράθυρο επικοινωνίας» φαίνεται να έχει ανοίξει ανάμεσα στο ζευγάρι και τον βασιλιά Κάρολο, ενισχύοντας τα σενάρια περί μερικής επιστροφής τους στη βασιλική οικογένεια. Σύμφωνα […]
Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι μαχητές το Σάββατο 23/8
Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι μαχητές σε σύγκρουση σήμερα στο νοτιοανατολικό Ιράν, μία ημέρα αφότου πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ένοπλους αντάρτες στην περιοχή, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Το νοτιοανατολικό Ιράν είναι θέατρο σποραδικών συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλες ομάδες, μεταξύ των οποίων σουνίτες μαχητές και αυτονομιστές που λένε […]