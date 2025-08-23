Η Ρωσία δεν περιορίζεται μόνο στο μέτωπο της Ουκρανίας. Παράλληλα με τον ανοιχτό πόλεμο, διεξάγει έναν άλλο, πιο αθέατο: έναν υβριδικό πόλεμο ενάντια στην Ευρώπη. Σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές, δολιοφθορές, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραπληροφόρηση και στρατολόγηση «πληρεξουσίων» συνθέτουν μια εκστρατεία που, σύμφωνα με το International Institute for Strategic Studies (IISS), αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση κυβερνήσεων, την αποδυνάμωση της συνοχής του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. και την κλονισμένη υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Η έρευνα του IISS συγκέντρωσε δεδομένα από επιβεβαιωμένες και ύποπτες ρωσικές επιχειρήσεις, καταγράφοντας ένα δίκτυο επιθέσεων που ξεκινά από τις χώρες της Βαλτικής και φτάνει μέχρι μεγάλες δυνάμεις της Συμμαχίας, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία – ακόμη και η Ιταλία βρέθηκε στο στόχαστρο. Οι κρίσιμες υποδομές – ενέργεια, μεταφορές, χρηματοπιστωτικά συστήματα, ψηφιακά δίκτυα και εγκαταστάσεις υγείας – αποτελούν τους βασικούς στόχους, με τον αριθμό των επιθέσεων να έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί από το 2023 στο 2024. Η ρωσική τακτική βασίζεται σε μια «gig economy» του σαμποτάζ: επιστρατεύει πολίτες τρίτων χωρών μέσω διαδικτύου, ώστε να αποφύγει την απευθείας εμπλοκή και την απόδοση ευθυνών. Παρότι πολλοί από αυτούς τους πληρεξούσιους είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι, το εύρος και ο όγκος των επιθέσεων προκαλούν σοβαρές δυσκολίες στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας. Η αδυναμία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να συμφωνήσουν σε μια ενιαία στρατηγική απάντηση εντείνει το πρόβλημα, με το ΝΑΤΟ να προσπαθεί μέσω αποστολών όπως το Baltic Sentry και το NorthSeal να ενισχύσει την αποτροπή.

Η «υβριδική στρατηγική» της Μόσχας δεν περιορίζεται στο φυσικό πεδίο. Κυβερνοεπιθέσεις, ransomware, χειραγώγηση εφοδιαστικών αλυσίδων IT, αλλά και καταιγισμός παραπληροφόρησης, deepfakes και θεωριών συνωμοσίας στοχεύουν στη διαβρωμένη εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Με αυτόν τον τρόπο, ο πόλεμος γίνεται καθημερινός, αόρατος, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνος για τη συνοχή της Δύσης.

Το 2025, η εικόνα δείχνει πιο περίπλοκη. Παρά τη φαινομενική μείωση περιστατικών το πρώτο εξάμηνο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται πιθανόν για «παύση τακτικής» μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε η Μόσχα να αποφύγει μια πρόωρη ρήξη με την Ουάσινγκτον. Την ίδια στιγμή, τα κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία αποσύρθηκαν από τη Συνθήκη της Οττάβα για τις νάρκες κατά προσωπικού, δείχνοντας μια πρωτόγνωρη ετοιμότητα απέναντι στην απειλή.

Η Ρωσία έχει επενδύσει σε έναν πόλεμο που δεν μοιάζει με τους παραδοσιακούς. Και η Ευρώπη καλείται τώρα να αποδείξει αν μπορεί να σταθεί ενωμένη και ανθεκτική απέναντι σε έναν αντίπαλο που επιδιώκει να πλήξει όχι μόνο τις υποδομές της, αλλά και το ίδιο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της.