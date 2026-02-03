Φωτιά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ κινούταν στον κόμβο της Σίνδου Θεσσαλονίκης, στην έξοδο για ΤΕΙ, με τρεις επιβάτες και τον οδηγό.

Διερχόμενο Ι.Χ. έκανε σήμα στον οδηγό για καπνό και αμέσως το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε ενώ αποβιβάστηκαν και όλοι οι επιβάτες.

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς και δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Ο οδηγός του λεωφορείου έδωσε κατάθεση στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σημειώνεται πως το λεωφορείο κινείτο στην Εθνική Οδό, βγήκε στην έξοδο Κ20 για να πάει προς τη Σίνδο, ενώ σύμφωνα με το MEGA είναι το δεύτερο λεωφορείο που καίγεται μέσα σε 3 μέρες.