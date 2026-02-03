Αγέλη περίπου 12 λύκων εντοπίστηκε κοντά σε σπίτια στην τοπική κοινότητα Ηρακλείας στη Λαμία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ένας κάτοικος που εργαζόταν στο χωράφι του στα όρια του οικισμού είδε την αγέλη και ενημέρωσε τους συγχωριανούς του.

Προηγούμενο Σάββατο βρέθηκε νεκρός λύκος κοντά σε επιχείρηση στην είσοδο της κοινότητας, πιθανότατα χτυπημένος από αυτοκίνητο.

Ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους της περιφέρειας η πρόσφατη εμφάνιση αγέλης λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από την Ηράκλεια Λαμίας, κάτοικος που εργαζόταν στο χωράφι του το πρωί της Παρασκευής (30/1/2026) είδε από μακριά περίπου δώδεκα λύκους να κινούνται στα όρια του οικισμού.

Η ανησυχία κορυφώθηκε όταν το επόμενο Σάββατο εντοπίστηκε ένας νεκρός λύκος κοντά σε επιχείρηση στην είσοδο της κοινότητας. Όπως εκτιμάται, το ζώο πιθανότατα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Μετά τα περιστατικά, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ηράκλειας, Ηλίας Μαυράδας, απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο Δασαρχείο, ζητώντας άμεση παρέμβαση, καθώς οι λύκοι φαίνεται να πλησιάζουν επικίνδυνα τα σπίτια.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στα Λουτρά Υπάτης, όπου μέσα σε τρεις ημέρες καταγράφηκε νέα εμφάνιση λύκων κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Εμφάνιση λύκων και στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχες αναφορές προέρχονται και από τη Θεσσαλονίκη, όπου αγέλη λύκων έχει εντοπιστεί στο Πανόραμα και τη Θέρμη. Όπως διευκρινίζει η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», η παρουσία τους δεν θεωρείται επικίνδυνη για τους κατοίκους.

Η οργάνωση παρακολουθεί την αγέλη από τον Νοέμβριο. Πρόκειται για πέντε λύκους που κινούνται κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, αναζητώντας τροφή. Η εμφάνισή τους συνδέεται με την παρουσία αγριογούρουνων και άλλων πηγών τροφής στην περιοχή.

Αγέλη λύκων που φαίνεται να έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Πυλαίας , προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

«Πρόκειται για 4 ζώα που γνωρίζουμε ότι κατεβαίνουν στην περιοχή και παρακολουθούμε το θέμα γιατί πρόκειται για άγρια ζώα. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και να εκφοβιστούν από συγκεκριμένη ομάδα άμεσης επέμβασης, ώστε να συνδυάσουν δυσάρεστες εμπειρίες με την παρουσία των ανθρώπων», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής της «Καλλιστώ».

Η περιοχή της Πυλαίας έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με την παρουσία άγριας πανίδας. Πολλές φορές έχουν εμφανιστεί αγριογούρουνα, ενώ πριν από δύο χρόνια, τόσο η Πυλαία όσο και ο κοντινός Χορτιάτης είχαν αναστατωθεί από το πέρασμα αρκούδας.

Σύμφωνα με την «Καλλιστώ», οι λύκοι παραμένουν στις αραιοκατοικημένες ζώνες του Πανοράματος και της Θέρμης και απομακρύνονται αμέσως μόλις αντιληφθούν ανθρώπους εκτός οχημάτων ή κτιρίων. «Η παρουσία τους έξω από μονοκατοικίες δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, χωρίς όμως να είναι επιθυμητή», σημειώνει η οργάνωση, εξηγώντας ότι πραγματοποιούνται επιχειρήσεις απώθησης.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις επιτυχημένες επιχειρήσεις απώθησης από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για τον Λύκο, σε συνεργασία με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρήσεις βασίζονται σε εντοπισμό των ζώων με θερμικά drones και κάμερες, ενώ όταν πλησιάζουν κατοικίες εκφοβίζονται με ειδικές κροτίδες, ώστε να συνδέσουν την ανθρώπινη παρουσία με αρνητικά ερεθίσματα.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Η «Καλλιστώ» καλεί τους κατοίκους να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση συνάντησης με λύκους, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις:

– Απαγορεύεται η παροχή τροφής σε άγρια ζώα.

– Δεν πρέπει να εγκαταλείπονται νεκρά ζώα ή υπολείμματα κοντά σε οικίες ή στάνες.

– Κατά τη βόλτα με σκύλους στην ύπαιθρο, συνιστάται να προκαλείται θόρυβος ώστε να γίνεται αντιληπτή η ανθρώπινη παρουσία.

– Αν οι λύκοι βρίσκονται σε απόσταση άνω των 50 μέτρων, δεν τους πλησιάζουμε και καλούμε κοντά μας το σκύλο.

– Αν πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, υψώνουμε τη φωνή και δείχνουμε αποφασιστική στάση.

– Σε περιοχές με συχνές εμφανίσεις, τα παιδιά δεν πρέπει να κυκλοφορούν χωρίς επίβλεψη.

– Οι πολίτες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης για κάθε περιστατικό, αποφεύγοντας τη δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς επιβεβαίωση.