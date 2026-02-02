Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών εισέρχεται η ελληνική αγορά του iGaming, καθώς ένας παγκόσμιος παίκτης με ισχυρό τεχνολογικό DNA, η Super Technologies, θα πραγματοποιήσει την επικείμενη είσοδό της στη χώρα μας. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που συνοδεύεται από μια ιστορική επένδυση, φιλοδοξώντας να θέσει νέα πρότυπα στον τομέα του διαδικτυακού στοιχήματος και των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.

Ηγετική ομάδα με «βαριά» βιογραφικά και «ψήφος εμπιστοσύνης» στο ελληνικό δυναμικό

Στο τιμόνι της Super Technologies βρίσκεται μια ομάδα στελεχών με πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Ο ιδρυτής και CEO Sacha Dragic, ο οποίος ξεκίνησε την εταιρεία το 2008, θεωρείται ένας από τους πλέον επιτυχημένους επιχειρηματίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκτός από τη Super, είναι επίσης ενεργός επενδυτής σε ιδιωτικά κεφάλαια, ακίνητα, χρηματοοικονομικά και άμεσες επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Δίπλα του, ο Albert Simsensohn, στη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ηγείται της παγκόσμιας ανάπτυξης της Super Technologies με σημαντική εμπειρία σε τεχνολογία, e-commerce και management consulting, φέρνοντας τεχνογνωσία από κορυφαίες θέσεις που κατείχε στο παρελθόν σε Meta, eBay, OLX και McKinsey & Company.

Την εικόνα συμπληρώνει ο Πρόεδρος του ΔΣ και έμπειρος CEO και Board Member σε διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, media και τηλεπικοινωνιών, Hans–Holger Albrecht. Στο παρελθόν υπήρξε στέλεχος με μακρά διαδρομή στην ηγεσία διεθνών ομίλων όπως η Deezer, η Millicom International και η Modern Times Group (MTG AB).

Παρά τον διεθνή χαρακτήρα της ηγεσίας, η στέλεχωση της εταιρείας στην Ελλάδα ακολουθεί μια 100% ελληνική προσέγγιση. Με την πρόσληψη έμπειρων ανθρώπων της αγοράς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ο όμιλος δείχνει έμπρακτα ότι εμπιστεύεται το ελληνικό ταλέντο για να ηγηθεί της νέας αυτής εποχής.

Γνωρίστε τη Super Technologies

Η Super Technologies δεν είναι τυχαία στο χώρο. Με παρουσία σε μεγάλες αγορές από τη Βραζιλία και το Βέλγιο έως την Πολωνία και τη Ρουμανία, ο όμιλος έχει καταφέρει να μετεξελιχθεί από έναν πάροχο υπηρεσιών σε έναν ολοκληρωμένο οργανισμό τεχνολογίας.

Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 5.000 επαγγελματίες, ενώ διαθέτει προηγμένα τεχνολογικά και προϊοντικά hubs σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Μαδρίτη και Βουκουρέστι, όπου αναπτύσσονται ιδιόκτητες πλατφόρμες με επίκεντρο την εξατομικευμένη εμπειρία του μέλους.

Με πάνω από 800 επαγγελματίες στους τομείς προϊόντων και τεχνολογίας, ο Όμιλος επενδύει συνεχώς στην τεχνολογία και την καινοτομία. Αυτό σημαίνει από ανάπτυξη ιδιόκτητων πλατφορμών στοιχημάτων και παιχνιδιών μέχρι καινοτόμα μοντέλα συναλλαγών και μηχανισμούς εξατομίκευσης, με τις ομάδες τεχνολογίας της εταιρείας να επαναπροσδιορίζουν εν τέλει τα πρότυπα του κλάδου.

Η Super διασφαλίζει την ασφάλεια των ψηφιακών προϊόντων της μέσω εξελιγμένων υποδομών κυβερνοασφάλειας, που αναβαθμίζονται συνεχώς από πιστοποιημένους ειδικούς, προστατεύοντας τόσο τα δεδομένα των μελών όσο και την ακεραιότητα των προϊόντων της.

Όσο για την χρηματοοικονομική ισχύς του ομίλου αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά του χαρτιά. Η συνεργασία με τον κορυφαίο επενδυτικό κολοσσό Blackstone ξεκίνησε το 2019 με μια αρχική επένδυση 175 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσφατα, εντός του 2025, επισφραγίστηκε με μια συμφωνία αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισ. ευρώ σε συνεργασία και με την HPS Investment Partners. Τα κεφάλαια αυτά τροφοδοτούν την παγκόσμια επέκταση της εταιρείας και την ανάπτυξη συνεχώς καινοτόμων προϊόντων.

Διαφάνεια και Υπευθυνότητα

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, η Super Technologies δεσμεύεται στην τήρηση των υψηλότερων προτύπων συμμόρφωσης, διαφάνειας και υπευθυνότητας. Με συμμετοχή σε διεθνείς φορείς όπως η IBIA και η EGBA, ο όμιλος συνεργάζεται με ειδικούς του κλάδου και επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση των παικτών και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό.

Στόχος είναι μια εμπειρία ψυχαγωγίας που θα είναι ταυτόχρονα καινοτόμος αλλά και απόλυτα προστατευμένη για το κοινό, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της Super στη διαφάνεια και την προστασία των παικτών της.

Η άφιξη της Super Technologies στην Ελλάδα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το iGaming στη χώρα, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, καινοτόμα προϊόντα, εξαιρετική εμπειρία των μελών της και αδιαπραγμάτευτα πρότυπα ευθύνης και διαφάνειας. Οι προσδοκίες επαναπροσδιορίζονται εκεί που η τεχνολογική υπεροχή συναντά την εταιρική υπευθυνότητα, υποσχόμενη να αναβαθμίσει το επίπεδο της ψηφιακής ψυχαγωγίας μακροπρόθεσμα για τους Έλληνες παίκτες.