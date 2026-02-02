Οι εφιαλτικές μνήμες της κακοκαιρίας «Daniel», ξύπνησαν ξανά στον Αγιόκαμπο της Λάρισας, καθώς η περιοχή με τις βροχές της Κυριακής, βυθίστηκε στη λάσπη, με δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικά ποτάμια και να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Βυθισμένος στη λάσπη ο Αγιόκαμπος

Ο Θεσσαλικός κάμπος ξανά κάτω από το νερό. Σπίτια, καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και χωράφια βυθισμένα σε έναν απέραντο βούρκο. Οι κάτοικοι σε απόγνωση.

«Απελπισία σκέτη».

Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια που καλούνται να φτιάξουν τα πάντα από την αρχή.

Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι του και χρειάστηκε βοήθεια για να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Η Μαρία Καραμήτρου, τελευταία στιγμή δεν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά:

«Προσπαθώντας να ανοίξω την πόρτα να φύγουν τα φερτά υλικά, άρχισα να κινδυνεύω γιατί τα νερά ανέβαιναν, φώναζε ο άντρας μου να μην με πάρει το νερό και πιάστηκα από τον φράχτη».

«Απόλυτη καταστροφή και καμία συμπαράσταση».

Μετά από δύο μήνες, οι κάτοικοι στα Μεσάγγαλα, στο ίδιο έργο θεατές. Σπίτια πλημμύρισαν, υποδομές καταστράφηκαν.

Από τις έντονες νεροποντές υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα και πλημμύρισαν εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες.

Στην Γλύφα Φθιώτιδας, ο παραλιακός δρόμος έγινε ένα με τη θάλασσα. Κάτοικοι πήραν μία φουσκωτή βάρκα, την έδεσαν πίσω από ΙΧ και έκαναν… βαρκάδα στην παραλιακή.

Κομμένη στα δύο η Ιονία Οδός

Κομμένη στα δύο είναι η Ιονία οδός στο ύψος της Συκούλας στην Αιτωλοακαρνανία. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, η πλαγιά υποχώρησε, έσπασε τα προστατευτικά πλέγματα και κατέληξε στον αυτοκινητόδρομο.

Λόγω της κατολίσθησης και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, κλειστά θα παραμείνουν και τα δύο ρεύματα, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού.

Στη Χίο, λόγω της κακοκαιρίας βράχος αποκολλήθηκε στην περιοχή του Σαραπιού και χτύπησε διερχόμενο ΙΧ με δύο επιβάτες, χωρίς να τραυματιστούν.

Μάχη με τα κύματα έδωσε στο Καστελόριζο το Blue Star Patmos που εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού χωρίς να τραυματιστεί κανείς από τους επιβαίνοντες.