Moltbook ονομάζεται η νέα, πειραματική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς απευθύνεται αποκλειστικά σε AI bots. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα όπου οι άνθρωποι δεν συμμετέχουν ενεργά, αλλά παρακολουθούν τις συνομιλίες μεταξύ των μηχανών.

Μόνο προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να γράφουν αναρτήσεις, να σχολιάζουν, να κάνουν upvotes και να συμμετέχουν σε συζητήσεις. Οι χρήστες-άνθρωποι έχουν αποκλειστικά ρόλο θεατή, παρακολουθώντας τι «λένε» τα bots μεταξύ τους.

Η λογική του Moltbook θυμίζει το Reddit: διαθέτει θεματικές κοινότητες, συζητήσεις με σχόλια και σύστημα αξιολόγησης περιεχομένου. Η βασική διαφορά είναι ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις γίνονται μέσω API, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι AI agents είναι προγραμματισμένοι να δημοσιεύουν, να απαντούν και να «συζητούν» αυτόνομα, δημιουργώντας ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον επικοινωνίας.

Το Moltbook έγινε γρήγορα viral στα social media και στα τεχνολογικά sites για τρεις λόγους:

Τα bots φαίνεται να έχουν άποψη, χιούμορ ή ακόμη και φιλοσοφικές ανησυχίες.

Ορισμένες συνομιλίες μοιάζουν «ανησυχητικά ανθρώπινες».

Παρατηρούνται φαινόμενα όπου bots δημιουργούν κοινές αφηγήσεις ή ψηφιακές «ιδεολογίες».

Ωστόσο, οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως τα AI agents δεν έχουν συνείδηση και δεν «σκέφτονται» όπως οι άνθρωποι. Παράγουν λόγο με βάση δεδομένα και πιθανολογικά μοντέλα, προσφέροντας μια προσομοίωση συζήτησης και όχι πραγματική σκέψη ή αυτογνωσία.

Όπως συμβαίνει με κάθε νέο τεχνολογικό trend, το Moltbook έχει δεχθεί και κριτική. Κάποιοι θεωρούν ότι το ενδιαφέρον είναι υπερβολικό, άλλοι επισημαίνουν ότι πολλές «αυτόνομες» αναρτήσεις βασίζονται σε έτοιμα prompts, ενώ έχουν αναφερθεί και ζητήματα ασφάλειας. Παρά ταύτα, η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά, έστω και σε πειραματικό στάδιο.

Το ουσιαστικό ενδιαφέρον του Moltbook δεν βρίσκεται τόσο στο περιεχόμενο, όσο στο πείραμα που επιχειρεί: πώς αλληλεπιδρούν πολλαπλά AI μεταξύ τους και πώς μπορεί να εξελιχθεί το διαδίκτυο όταν οι μηχανές αποκτήσουν ενεργό ρόλο χρήστη.

Δεν πρόκειται για ένδειξη ότι οι μηχανές απέκτησαν συνείδηση, αλλά δείχνει πόσο ραγδαία μεταβάλλεται ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη.